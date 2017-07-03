Körfez ülkelerinden yeni Katar kararı

Suudi Arabistan ve üç Arap ülkesinin Katar’a 13 maddelik listenin uygulaması için verdikleri süre dün dolmuştu.

Katar, bir mektupla resmi cevabını Kuveyt'e bildireceklerini açıkladı. Komşu ülkelerin Katar’dan uygulamasını istediği 13 maddelik isteğe Katar Emiri’nin cevaben yazdığı mektubu Dışişleri Bakanının bugün Kuveyt'e vereceği belirtildi. Suudi Arabistan ve diğer üç Arap ülkesi, Katar’a Al Jazeera’nin de kapatılmasını içeren maddelerin uygulanması için son 48 saat tanıdığını açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Essani, Katar’ın istekleri reddettiğini belirtmiş ancak doğru koşullar altında bir diyaloğa girmeye hazır olduklarını söylemişti.

Katar komşularının terör örgütlerine mali destek sağladığı iddialarını reddediyor. Dört ülke, Katar’a 13 maddelik talepler listesini 11 gün önce vermişti.