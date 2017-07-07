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Körfez ülkelerinden yeni karar! Katar ve dostlarına...

Katar'a ambargo uygulayan 4 körfez ülkesinin Kahire'deki toplantısından ekonomik yaptırım kararları çıktı. Görüşme sonrası kaynaklar süreçten Katar ve Katar'a yardım eden ülkelerinde etkileneceğini belirtti.

07 Temmuz 2017 Cuma 09:01
Körfez ülkelerinden yeni karar! Katar ve dostlarına...

Doha yönetimine sundukları 13 maddelik işgal listesi reddedildikten sonra Kahire’de acil durum toplantısı düzenleyen Körfez ülkelerinden, ablukanın derinleştirileceğine yönelik açıklamalar geldi. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri Doha ile yaşanan krize ilişkin artık orta yollu çözüme yer olmadığını söylerken, BAE Dışişleri Bakanı Enver Gargaş da bundan sonraki adımlarının Katar’ı daha fazla tecrit edeceğini bildirdi. Körfez’in Doha’ya dayattığı 13 maddelik işgal listesinde kapatılması talep edilen Arabi21 sitesi ise ablukacıların yeni hedefinin Katar’ı ekonomik olarak boğmak olduğunu öne sürdü.

MÜZAKERELER BİTMİŞTİR

Kahire’deki zirvenin ardından Körfez’deki krizi ülkesindeki özel bir televizyon kanalına değerlendiren Mısır Dışişleri Bakanı Şükri, “Artık Katar’la müzakere ya da orta yollu çözümlere yer yok” dedi. Müzakere masasına ancak ambargo uygulayan ülkelerin tüm talepleri yerine getirildiği zaman oturacaklarını vurgulayan Şükri, Katar’ın yanıtını da ‘içeriği boş, uzun ve olumsuz’ olarak nitelendirdi. Ablukacı BAE’nin Dışişleri Bakanı Enver Gargaş da resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Sonraki adımlar, Katar’ın tecridini artıracak. Doha, birçok haydut terör örgütüyle birlikte konumlanacak” diye konuştu. Kahire’deki toplantıyı ‘zor ancak gerekli bir yolun başlangıcı’ olarak tanımlayan Gargaş, Doha’nın tutumunun ahlaki açıdan kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Körfez ülkelerinin 13 maddelik işgal listesinde kapatılması istenen muhalif Arabi21 sitesi, BAE’li bakanın sözlerini değerlendirdiği haberinde ablukacıların bir sonraki adımının Katar’ı ekonomik karantinaya almak olduğunu iddia etti. Sitenin toplantıya katılan kaynaklara dayandırdığı haberine göre Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve BAE ilk olarak Doha’ya yönelik ekonomik tecrit politikası sürdüreceğini açıklayacak.

DESTEK OLAN YANACAK

Habere göre Katarlı şirket ve iş adamlarıyla doğrudan ticareti durdurmakla yetinmeyecek olan ablukacılar, Doha’nın yanında yer alan her ülkeyle ekonomik ilişkilerini kesecek.

Sırada Umman var

İran basını ablukacı Körfez ülkelerinin bir sonraki hedefinin Umman olacağını yazdı. ParsToday’in haberine göre, Katar krizini derinleştirmek isteyen ablukacılar, Suudi Arabistan’ın Yemen müdahalesine karşı çıkan Umman’ı diplomatik ambargoyla cezalandıracak.

Bahreyn üzerinden darbe yolu açık

Londra merkezli Arap gazetesi Rey El Yevm’in genel yayın yönetmeni Abdülbari Atvan, Katar krizinin askeri darbeye evrimle ihtimalinin sürdüğünü bildirdi. Ablukacı Körfez ülkelerinin adımlarını değerlendiren Atvan, “Birkaç gün önce Bahreyn’de askeri üs yapılacağına işaret edildi. Bu üs Katar’a birkaç kilometre ötedeki Havar adasında yapılacak. Körfez’in zırhlı kuvvetlerinin Bahreyn’de bulunduğunu düşündüğümüzde, darbe ihtimali kuvvetlenmektedir” ifadelerini kullandı. Türk askerinin Doha’daki varlığının müdahaleyi ertelediğini belirten Atvan, seçeneğin hala masada olduğunu öne sürdü.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 09:01
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