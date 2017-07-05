Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Körfez ülkelerinden son dakika 'Katar' toplantısı! Verdikleri süre doldu

Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn'in istihbarat birimi başkanları Mısır'da bir araya geldi.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 03:31
Körfez ülkelerinden son dakika 'Katar' toplantısı! Verdikleri süre doldu

Katar'a ambargo uygulayan Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn'in istihbarat birimi başkanlarının Kahire'de Katar ile yaşanan krizi görüşmek bir araya geldiği bildirildi.

Haberde, görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

MISIR DIŞİŞLERİ BAKANI DAVET ETTİ

Bu arada Katar'a tavır alan söz konusu ülkelerin dışişleri bakanlarının, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri'nin daveti üzerine bugün Mısır'da bir araya gelmesi ve Katar ile ilişkilerde atılacak adımları ele alması bekleniyor.

Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Bahreyn'in, Doha yönetimine, ilişkilerin düzeltilmesi için Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması, İran ile ilişkilerin kesilmesi ve Al Jazeera televizyonunun kapatılması gibi maddelerin de bulunduğu 13 maddelik talep listesi yöneltmişti.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin, ambargo uygulayan Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın daha önce kendilerine ilettiği 13 maddelik talep listesine yönelik cevabını dün Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a teslim etmişti.

Kuveyt'in de ayrıntıları hakkında bilgi verilmeyen cevabı, Suudi Arabistan'a iletmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 03:31
  1. suudi arabistan
  2. bahreyn
  3. bae
  4. mısır
  5. Kuveyt
  6. Katar
  7. DÜNYA Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Körfez ülkelerinden son dakika 'Katar' toplantısı! Verdikleri süre doldu
    1. Körfez ülkelerinden son dakika 'Katar'..
    2. Zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 7..
    3. 'Messi, Real Madrid'de oynayamaz'
    4. Galatasaraylı taraftarlar Sneijder'i..
    5. Flaş açıklama:Bunu ispatlasınlar..
    6. 739 emniyet personeli görevine iade..
    7. Medipol Başakşehir'den Wesley Sneijder..
    8. Başakşehir Cengiz Ünder'in bonservis..
    9. Kur'an kursuna bombalı saldırı: 7 ölü
    10. Külünk'ten çarpıcı açıklama: G20..
    11. Mehmetçikten taziyede Kur'an-ı Kerim..
    12. PÖH silahını ne kadar mı seri..
    13. Taksim'deki skandal bildiriler bakın..
    14. Sınırımıza dikilen zeytin ağaçlarının..
    15. Tarih 15 Temmuz 2016... TRT'yi işgal..
    16. Kuzeyde 'çatışmasızlık' güneyde..
    17. Korkunç iddia! 200 Türkmen infaz edildi
    18. CHP'de şok! Bylock'çu çıktı
    19. Rekorları alt üst etti! Şimdi gözler..
    20. Rusya ve Çin arasında 10 Milyon..
    Yeni hız limiti uygulaması başladı! İki günde 5 bin araç yakalandı
    Yeni hız limiti uygulaması başladı! İki günde 5 bin araç yakalandı
    Özel ekip kuruldu! O sitelere girenlere ağır cezalar verilecek… Topyekün savaş başlatılıyor!
    Özel ekip kuruldu! O sitelere girenlere ağır cezalar verilecek… Topyekün savaş başlatılıyor!
    Bakan açıkladı: Köprüler zarar mı ediyor?
    Bakan açıkladı: Köprüler zarar mı ediyor?
    Eren Erdem'den fotoğraflar için ilginç açıklama
    Eren Erdem'den fotoğraflar için ilginç açıklama