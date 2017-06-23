Körfez ülkelerinden Katar'a küstah 'Türkiye' talebi

Körfez ülkeleri, Katar ile ilgili şikayet ve yaptırım listesinde, Türkiye'nin Katar'daki El Rayyan Askeri Üssü'nü kapatmasını istedi.

Katar'a karşı yaptırım uygulama girişimini başlatan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır ve Kuveyt gibi ülkelerin, Katar'dan talepleri gün yüzüne çıkmaya başladı.



Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan'ın başını çektiği Körfez bölgesindeki Arap ülkeleri, Katar'a yaptırımlar kapsamında ülkedeki Türk askeri üssünün kapatılmasını da talep etti.

Listede ayrıca Katar merkezli ve uluslararası yayın yapan El Cezire televizyonunun kapatılması, Yemen'de hükümete karşı savaşan Şii Husilere mali desteğin kesilmesi, İran ile diplomatik ilişkilerin dondurulması, terör örgütü olarak kabul edilen grup ve hareketlere maddi desteğe son verilmesi gibi maddeler de yer alıyor. Bu örgütler; Müslüman Kardeşler, DEAŞ ve El Kaide olarak sıralanıyor.

TÜRK ASKERLERİNDEN OLUŞAN İKİNCİ GRUP DOHA'YA ULAŞTI

Katar resmi haber ajansı QNA’da yer alan habere göre, Türk askerlerinden oluşan ikinci grup Doha'nın güneybatısında bulunan El-Udeyd Havva Üssü'ne ulaştı.

TSK unsurlarından oluşan ilk grup geçen hafta pazar günü Katar'a ulaşmıştı. Söz konusu grup, ilk faaliyetlerini Tarık bin Ziyad Taburu'nda icra etmişti.

TSK unsurlarının Katar'da daimi konuşlanmasına imkan sağlayan "Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti Arasında Askeri Eğitim, Savunma Sanayi ile Katar Topraklarında TSK'nın Konuşlandırılması Konusunda İş Birliği Anlaşması" 15 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe girmişti.

"Katar Topraklarında Türk Kuvvetlerinin Konuşlandırılmasına İlişkin Uygulama Anlaşması" ise 28 Nisan 2016'da imzalanmış, 7 Haziran 2017'de TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, TSK unsurlarının Katar'da konuşlandırılmasına yönelik Türkiye'nin iç hukuk süreci tamamlanmıştı.

Konuşlanma çalışmalarının devamı niteliğinde son olarak 12 Haziran'da üç kişilik askeri heyet Katar'a gönderilmişti