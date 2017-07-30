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Körfez ülkelerinden geri vites: Diyaloğa hazırız!

Dört Arap ülkesi, Katar'ın terörizmle mücadele etme istekliliğini gösterdiğini sürece diyaloğa hazır olduklarını ifade eden bir açıklama yaptı.

30 Temmuz 2017 Pazar 15:08
Körfez ülkelerinden geri vites: Diyaloğa hazırız!

Körfez ülkeleri ile Katar arasında yaşanan krizle ilgili bugün sürpriz bir adım geldi. Reuters'ın Live TV'den aktardığına göre, dört Arap ülkesi, Katar'ın terörizmle mücadele etme istekliliğini gösterdiğini sürece diyaloğa hazır olduklarını ifade eden bir açıklama yaptı.

İkinci ayını doldurmak üzere olan Katar krizinde, Suudi Arabistan'ın başını çektiği Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır yeni bir açıklama yaptı.

Dört Arap ülkesi, Doha yönetiminin terörizmle mücadelede iyi niyet göstermesi halinde diyaloğa hazır olduklarını duyurdu.

Katar'a ambargo uygulayan ülkeler, daha önce 13 maddelik bir talep listesi sunmuş ve söz konusu liste Doha tarafından reddedilmişti. Talep listesinde Türk askeri üssünün kapatılması da vardı.

Katar karşıtı blok, daha sonra listeyi yumuşatmış ancak yine istediği sonucu elde edememişti.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 15:08
  1. Birleşik Arap Emirlikleri
  2. Mısır
  3. Katar
  4. Bahreyn
  5. Arabistan
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