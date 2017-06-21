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Körfez ülkeleri PKK'ya destek mi verecek?

ABD'nin arabulucuğuyla Suudi Arabistan önderliğindeki Körfez Arap ülkelerinin örgüt ile görüşmeler yaptığına dair iddialara PYD'den cevap geldi.

21 Haziran 2017 Çarşamba 19:07
Körfez ülkeleri PKK'ya destek mi verecek?

Irak'ın kuzeyinde ABD'nin arabulucuğuyla Suudi Arabistan önderliğindeki Körfez Arap ülkelerinin İran ve Suriye yönetimine karşı PYD/YPG ile görüşmeler yaptığı öne sürülürken, Sputnik'e konuşan PYD Süleymaniye temsilcisi Xerib Huso, böyle bir toplantı yapmadıklarını belirterek iddiaları yalanladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Süleymaniye kentinde yayın yapan NRT TV'nin haberine göre ABD, İngiltere, Suudi Arabistan, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) temsilcileri ile PYD Lideri Salih Müslim başkanlığındaki bir Kürt heyeti ile bir araya geldi.

Toplantıda Haşdi Şabi milisleri ve Suriye güçlerinin Suriye-Irak-Ürdün sınırı boyunca ilerlemesinin durdurulmasının konuşulduğu ve YPG'nin desteklenmesine karar verildiği iddia edilmişti.

Haberde Körfez'deki Arap ülkelerinin, Şii Haşdi Şabi milislerinin Suriye-Irak sınırındaki ilerlemesini durdurmak için bölgede konuşlanacak YPG güçlerinin siyasi, askeri ve mali olarak desteklenmesini kararlaştırdığı öne sürüldü.

Öte yandan YPG'nin Ürdün-Suriye-Irak sınırının kesişim noktası olan El Tanaf bölgesine konuşlandırılması kararlaştırıldığı savunuldu.

İddialarla ilgili PKK'nın Suriye uzantısı PYD'den çıkan haberlerin yalan olduğuna dair açıklama geldi. 

Ancak Körfez ülkelerinin ABD'nin bölgedeki en yakın müttefiki olan YPG'ye mali destek sağladığı konusunda şüphe bulunmuyor. 

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 19:07
  1. PKK
  2. PYD
  3. KÖRFEZ
  • AydınAydın4 sa önce
    Ürdün ve BAE de devlet oldu başımıza. Hain Şerif Hüseyin'in torunundan başka ne beklenir.
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