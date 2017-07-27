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Kore yeniden deneyecek

ABD Savunma Bakanlığı’ndan ismi açıklanmayan bir yetkili Kuzey Kore’nin Kusong bölgesinde balistik füze ekipmanlarını taşıyan araçların varlığının gözlemlendiğini açıkladı.

27 Temmuz 2017 Perşembe 08:10
Kore yeniden deneyecek

Yetkililer, bu ekipmanların görülmesinden sonra 6 gün içinde füze denemesinin yapılabileceğine işaret etti. Kuzey Kore’nin 27 Temmuz’da yeni balistik füze denemesi yapması, ülkede ulusal tatil olarak kutlanan ve Kore Savaşı’nın sonlandıran ateşkesin yıldönümüne rastlıyor. CNN geçen hafta da yine ABD yönetiminden kaynaklara dayandırarak, Pyongyang yönetiminin yeni bir kıtalararası balistik füze (ICBM) ya da orta menzilli balistik füze denemesi hazırlığında olduğunu duyurmuştu. Kuzey Kore son büyük füze denemesini 4 Temmuz’da yapmıştı.


(Yeni Şafak)
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 08:10
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