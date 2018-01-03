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Kore Yarımadası'nda sürpriz gelişme!

ABD ile Kuzey Kore arasında günlerdir tırmanan gerilim. G. Kore ve K. Kore'nin karşılıklı mesajlarıyla düşüşe geçti.

03 Ocak 2018 Çarşamba 11:50
Kore Yarımadası'nda sürpriz gelişme!

ABD'ye "nükleer düğme masamın üzerinde" sözleriyle gözdağı veren Kuze Kore lideri Kim Jong-Un, Güney Kore'nin diyalog çağrısına ise olumlu yanıt verdi. Reuters'ın haberine göre Kuzey Kore yetkilileri, Kim Jong-Un'un iki Kore arasındaki görüşmelerin sürdürülmesi için sınırın sıcak bölgesinin yerel saat ile 06:30'da açılması talimatını verdiğini açıkladı.
Yaptığı yeni yıl konuşmasında ABD'ye bir kez daha gözdağı veren Kuzey Kore lideri Kim, Güney Kore konusunda ise sıcak mesajlar verdi.

"Kuzey-Güney ilişkilerine gelirsek, barışçı bir ortam yaratmak için Kore Yarımadası'nda askeri tansiyonu düşürmeliyiz... Hem Kuzey hem de Güney çaba sarf etmeli."

Güney Kore'de Şubat ayında düzenlenecek Pyeongchang 2018 Kış Olimpiyatları'na heyet gönderme konusunu değerlendireceğini belirten Kim, "Kuzey Kore'nin Kış Oyunları'na katılımı, milli gururumuzu vitrine çıkarmak için iyi bir fırsat olacaktır. Oyunların başarılı geçmesini diliyoruz" dedi.

Kim'in Pyeongchang 2018 Kış Olimpiyatları için heyet gönderme fikrine Güney Kore'den de olumlu tepki geldi.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü, "Kore Yarımadası'na barış getirecek ve ilişkilerimizi düzeltmemize yardımcı olacak bir adım olarak, biz Kuzey Kore ile her zaman ve her yerde görüşmeye istekli olduğumuzu sürekli dile getirdik" dedi. Sözcü, "İki Kore'nin Kore Yarımadası'nda tansiyonu düşürmek ve barış sağlamak için oturup bir çözüm bulacağını umuyoruz" ifadesini kullandı.

Pyeongchang Organizasyon Komitesi Başkanı Lee Hee-beom da Kuzey Koreli heyetin katılımı konusunu Güney Kore hükümeti ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile ele alacaklarını açıkladı.

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 11:50
  1. kuzey kore
  2. güney kore
  • anadolu kartalıanadolu kartalı39 dk önce
    abd nin burnunu sokması engellenmeli
  • Murat TaşcıMurat Taşcı47 dk önce
    Akıllıca bir politika. Güney Kore halkına diyor ki. siz şu Amerikalıları kovun gitsinler. Amerikalılar ile Güney Kore halkı arasında problem çıkarmak istiyor. Çıkarıyor da. Güney Kore halkının ekseriyeti Amerikayı sevmez.
  • NN53 dk önce
    GOLBİRMÜTEYFİK KAZANDI KENDİ ÜLKESİNDE AYRILMA DAOLSABİRLİK
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