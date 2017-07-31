Kore gazisinin önünde eğildiler!

Büyükçekmece’nin Güney Kore’deki kardeş şehri Cheonan’dan gelen heyet, ilçede yaşayan Kore gazilerini evlerinde ziyaret ederek madalya takdim etti.

Kore Gazisi Yaşar Erkanlı ve Ahmet Özkan’ı ziyaret eden Oh Seoggyo başkanlığındaki Cheonan Belediyesi heyeti, Kore’de savaşan Türk askerlerine büyük saygı ve minnet duyduklarını ifade ederek; “Kore’nin özgürlüğü ve demokrasisi için savaşan Türk askerlerine minnet borçluyuz. Kore ile Türkiye’nin tarihten gelen bu güçlü bağı bundan sonraki kuşaklar arasında da geliştirilerek sürdürülecektir” dediler.



Kore gazisi Erkanlı ve Özkan’a Kore Cumhuriyeti tarafından gönderilen nişanları takdim ederek önünde yere eğildiler.