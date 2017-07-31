Kore gazisinin önünde eğildiler!
Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali için Büyükçekmece’ye gelen Kore heyeti, Büyükçekmece’de yaşayan Kore gazileri Yaşar Erkanlı ve Ahmet Özkan’ı evlerinde ziyaret ettiler.31 Temmuz 2017 Pazartesi 15:09
Büyükçekmece’nin Güney Kore’deki kardeş şehri Cheonan’dan gelen heyet, ilçede yaşayan Kore gazilerini evlerinde ziyaret ederek madalya takdim etti.
Kore Gazisi Yaşar Erkanlı ve Ahmet Özkan’ı ziyaret eden Oh Seoggyo başkanlığındaki Cheonan Belediyesi heyeti, Kore’de savaşan Türk askerlerine büyük saygı ve minnet duyduklarını ifade ederek; “Kore’nin özgürlüğü ve demokrasisi için savaşan Türk askerlerine minnet borçluyuz. Kore ile Türkiye’nin tarihten gelen bu güçlü bağı bundan sonraki kuşaklar arasında da geliştirilerek sürdürülecektir” dediler.
Kore gazisi Erkanlı ve Özkan’a Kore Cumhuriyeti tarafından gönderilen nişanları takdim ederek önünde yere eğildiler.
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Oğuzsoylu 23 dk önce olası bir kuzey güney savaşında belki yine lâzım oluruz. Rte49 dk önce Kore şehidine olmaz ancak 15 temmuz şehidine secde edilmelidir. 145349 dk önce Tamamen saçmalık.sen gazi olabilirsin ama ilah değilsin..önce git adam gibi müslümanlığı öğren. AliAltun1 sa önce Kim olursa olsun isterse senin hayatını kurtarsın secde edemezsin. Can1 sa önce Kore gelenekleri degissin o zaman .ne o oyle .insana secde eder gibi.hic tevile gerek yok. tuzcu1 sa önce Ne eğilmesi yahu....Secde ettiler desenize....Eğilerek selam veriyorlar, bunu biliyoruz ....Secde ederek minnettar olduklarını anlatmaya çalışıyorlar demek ki....Haberi eğmeden verin lütfen fotoğraf eğilmek şeklinde olmadığını gösteriyor.... Adaletli 1 sa önce Müslüman olun yeter Müslümanlık öğretmek sıranın gelmedi önce olun. Adaletli 1 sa önce Ula işiniz gücünüz işi yokuşa sarmak adamlar Koreli onların teşekkür şekli bu herşeyi din ile karıştırma adamlar ilah mı diyorlar ki hayret ya bu dini mübini İslam'a ateistler kadar sizlerde zarar veriyorsunuz bu bilip bilmediğiniz konuşmalarınızla dürüst1 sa önce Ahlak,edep ve ahde vefa budur.Toplum onurunu ve yaşam standardını bunlar şekillendirir.Helal olsun Korelilere bunları yaşatan şehit ve gazilerimize,rahmet ve saygılarımızla. Nisa1 sa önce Kore geleneklerine gore selam ve saygilarini sunmak anlamina gelir tapma anlaminda degil ,on yargili olmayin