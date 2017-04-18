Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Yeşiloba köyünde yaşayan Kore Gazisi Yusuf Zent (89) hayatını kaybetti. Kore gazi Yusuf Zent son yolculuğuna askeri tören ile uğurlandı. Malatya 2. Ordu Komutanlığı Tören Birliği tarafından düzenlenen tören ile toprağa verildi.
Köy meydanında düzenlenen askeri törenin ardından Kore Gazisi köy mezarlığında toprağa verildi. Törene İl Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Gölbaşı Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.