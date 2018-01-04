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Kore Gazisi Şerif Sözer, son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, bir süredir yaşlılığa bağlı  çeşitli hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kore  Gazisi Şerif Sözer (86), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

04 Ocak 2018 Perşembe 16:12
Kore Gazisi Şerif Sözer, son yolculuğuna uğurlandı

Babatorun Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Sözer'in ailesi ve  yakınlarının yanı sıra Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, Altınözü Belediye Başkanı  Rıfat Sarı, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Bulanık, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma  Yüzbaşı Abdi Üçkuyu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçe Müftüsü Abdussemed Pat'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından  Sözer'in cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.


 

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 16:12
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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