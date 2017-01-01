Kordon’da tasarruflu ödeme

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı H. İnanç Kabadayı; “Yeni bir ev sahibi olmak isteyenleri harekete geçireceğine inandığımız kampanya kapsamında, örneğin 300 bin TL banka kredisi kullanacak bir kişi, normalde 84 ay boyunca aylık 5 bin 600 TL ödeme yapacakken, 0 faiz kampanyası ile birlikte sadece 3 bin 500 TL ödeyecek ve toplam geri ödemede 170 bin TL tutarında çok ciddi bir avantajın sahibi olacak” dedi. Toplam 10 bloktan oluşan ve 1+0’dan 4+1’e kadar bahçeli veya teraslı olmak üzere farklı seçeneklerde 559 konutun yanı sıra 55 mağazanın yer alacağı Kordon İstanbul’da evlerin büyüklükleri 41 metrekare ile 226 metrekare arası değişiyor. Toplam 820 milyon TL yatırımla inşa edilen Kordon İstanbul, 2019 yılı sonunda teslim edilecek.