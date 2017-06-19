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Kordon kanı aile fertlerinde de kullanılabiliyor

Lösemi tedavisinde kök hücre nakli yaparken kordon kanının daha az uyumla da kullanılabileceğini belirtildi.

19 Haziran 2017 Pazartesi 15:39
Kordon kanı aile fertlerinde de kullanılabiliyor

Lösemi tedavisinde kök hücre nakli yaparken kordon kanının daha az uyumla da kullanılabileceğini belirten Hematolog Prof. Tanyeli, “Kemik iliğinde uyum beklentisi 10’da 9’a kadar çıkarken, kordon kanında 6’da 4 uyum bile yeterli olabiliyor” dedi.

Sadece doğum sonrasında alınabilen ve yüksek miktarda kök hücre bulunduran kordon kanının bebeğin kendisi için kullanılabildiği gibi doku grubu uyma olasılığı çok yüksek olan kardeşlerde de kullanılabildiğini belirten Hematolog Onkolog Prof. Dr. Atila Tanyeli, şunları söyledi:

“Alınan kordon kanı, bebeğin kendisi için kullanılabildiği gibi, doku grubu uyma olasılığı çok yüksek olan kardeşlerinde, hatta yine uyum sağlaması durumunda anne, baba ve birinci derece akrabalarında da kullanılabilir. Her ne kadar lösemi, çocukluk çağının en sık görülen kanseri olarak bilinse de erişkin kişilerde görülme olasılığı oldukça yüksektir. Bu kapsamda saklanan kordon kanı, erişilebilir bir kaynak olması sebebiyle tüm aile fertleri için önem teşkil etmektedir. Kordon kanı, kök hücre bakımından zengin ve kök hücrenin en saf halini içeren bir kaynak olarak bilinmektedir. Kök hücreler, kendini sürekli yenileyebilen ve farklı hücre tiplerine dönüşebilme yeteneğine sahip hücrelerdir. Bu özellikleri ile kök hücreler, organları, dokuları, kan hücrelerini, bağışıklık sistemini yeniden inşa edebiliyorlar. Bununla birlikte kordon kanı kök hücreleri diğer kök hücre kaynağı olan kemik iliği ve periferik kana (damarlarda dolaşan kan) oranla bazı avantajlı yönleri mevcuttur. Kök hücrelerin en saf halini içermesi, nakilde sağladığı yüksek çoğalma ve farklılaşma kapasitesi, ihtiyaç halinde kullanıma hazır olması ve ailenin diğer fertlerine uyum şansının yüksek olması nedeniyle kordon kanı çok önemli.”

KÖK HÜCRELER SÜREKLİ KENDİLERİNİ YENİLİYOR

Doktorların da kordon kanı alma konusunda eğitimli olması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Tanyeli bu konuda eğitimler verildiğine dikkat çekti. Tanyeli, kordon kanının önemi konusunda da şunları söyledi:

“Kordon kanı, kök hücre bakımından zengin ve kök hücrenin en saf halini içeren bir kaynak olarak bilinmektedir. Kök hücreler, kendini sürekli yenileyebilen ve farklı hücre tiplerine dönüşebilme yeteneğine sahip hücrelerdir. Bu özellikleri ile kök hücreler, organları, dokuları, kan hücrelerini, bağışıklık sistemini yeniden inşa edebiliyorlar. Bununla birlikte kordon kanı kök hücreleri diğer kök hücre kaynağı olan kemik iliği ve periferik kana (damarlarda dolaşan kan) oranla bazı avantajlı yönleri mevcuttur. Kök hücrelerin en saf halini içermesi, nakilde sağladığı yüksek çoğalma ve farklılaşma kapasitesi, ihtiyaç halinde kullanıma hazır olması nedeniyle kordon kanı çok önemli.”

“SANILDIĞI KADAR PAHALI DEĞİL”

Kordon kanının göbek bağı kesildikten hemen sonra, 2-3 dakika süren bir işlemle kolayca alındığını belirten kordon kanı bankası yetkilisi Serdar Burku ise işlemin çok pahalı olduğunun düşünüldüğünü ancak bunun yanlış bir inanış olduğunu söyledi. Burku, ailelerin kordon kanı saklatırken hangi firmayı seçerlerse seçsinler, bankanın gerekli izinlerinin mevcut olup olmadığını kontrol etmeleri gerektiğine dikkat çekti.

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 15:39
  1. kordon bağı
  2. lösemi tedavisi
  3. Kök Hücre
  4. kordon kanı
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