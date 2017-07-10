İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bugün iki üniversitede Fetullahçı Terör Örgütü üyeliği soruşturması kapsamında operasyon başlattı. Bunlardan birincisi Boğaziçi Üniversitesi ikincisi ise İstanbul Medeniyet Üniversitesi. 72 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Şüphelilerden bazıları gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Koray Çalışkan da bulunuyor.

Kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim olan Çalışkan, PKK lehine bildiri yayınlayan 1128 akademisyen arasında bulunuyor.

ÇALIŞKAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Koray Çalışkan'ın FETÖ'nün önemli üst düzey imamlarından Cemal Uşak ile yoğun görüşmesi tespit edildi. Hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçlaması kapsamında soruşturama başlatılmıştı. Bugünkü iki üniversiteye operasyon çerçevesinde Koray Çalışkan gözaltına alındı. Çalışkan daha sonra Vatan Caddesindeki Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan Boğaziçi'nden 1 profesör ve doçentin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Medeniyet Üniversitesi'nden 19'u tıp fakültesi profesörü olmak üzere 64 şüpheli hakkında Fethullahçı Terör Örgütü üyeliği suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin çoğunun ByLock kullanıcısı olduğu, FETÖ imamlarıyla örgütsel faaliyet yürüttükleri tespit edildi.