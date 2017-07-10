Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Koray Çalışkan gözaltına alındı!

İstanbul'da iki üniversiteye FETÖ opoerasyonu düzenlendi. Operasyonda 72 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Koray Çalışkan da bulunuyor.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 09:02
Koray Çalışkan gözaltına alındı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bugün iki üniversitede Fetullahçı Terör Örgütü üyeliği soruşturması kapsamında operasyon başlattı. Bunlardan birincisi Boğaziçi Üniversitesi ikincisi ise İstanbul Medeniyet Üniversitesi. 72 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Şüphelilerden bazıları gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Koray Çalışkan da bulunuyor.

Kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim olan Çalışkan, PKK lehine bildiri yayınlayan 1128 akademisyen arasında bulunuyor.

ÇALIŞKAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Koray Çalışkan'ın FETÖ'nün önemli üst düzey imamlarından Cemal Uşak ile yoğun görüşmesi tespit edildi. Hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçlaması kapsamında soruşturama başlatılmıştı. Bugünkü iki üniversiteye operasyon çerçevesinde Koray Çalışkan gözaltına alındı. Çalışkan daha sonra Vatan Caddesindeki Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan Boğaziçi'nden 1 profesör ve doçentin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Medeniyet Üniversitesi'nden 19'u tıp fakültesi profesörü olmak üzere 64 şüpheli hakkında Fethullahçı Terör Örgütü üyeliği suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin çoğunun ByLock kullanıcısı olduğu, FETÖ imamlarıyla örgütsel faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

 

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 09:02
  1. koray
  2. GÜNCEL Haberleri
  • KMLKML1 sa önce
    metodolog koray
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

O cani hakkında korkunç detay ortaya çıktı!
  1. O cani hakkında korkunç detay ortaya..
  2. Sanayi üretim endeksi açıklandı
  3. Feci görüntüler geldi!
  4. Türkiye'yi sarsan vahşi cinayette flaş..
  5. ABD PKK'ya 184 TIR silah gönderdi
  6. Suriyeliler terör örgütü PKK'yı..
  7. Katar meydan okudu! Tam 340 milyar...
  8. ABD'den flaş Ürdün ve Kuveyt hamlesi!
  9. Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin..
  10. Paris zor durumda! Metrolar göle döndü
  11. Dolar güne nasıl başladı?
  12. Flaş iddia! 'Kılıçdaroğlu 2019'da..
  13. İlk görüşte fareyi anımsatıyor:..
  14. Kamyonet kız öğrencilerin arasına..
  15. İmzalar bugün atılıyor! Süper Lig'den..
  16. 340 milyar dolarımız var, krizden..
  17. Trabzonlu yöneticiden imalı Cavanda..
  18. Adalet Bakanlığı'ndan yasadışı bahise..
  19. Sadece 1 günde bağışıklığı..
  20. Belhanda tepkilere dayanamadı hesabını..
Alman gazeteciden Erdoğan'a: Yine gel reis!
Alman gazeteciden Erdoğan'a: Yine gel reis!
16 Temmuz'da düğün yapmak istemedi ve...
16 Temmuz'da düğün yapmak istemedi ve...
Kendini patlatmadan saniyeler önce böyle...
Kendini patlatmadan saniyeler önce böyle...
Bozdağ raportör Kati Piri’yi kovmuş
Bozdağ raportör Kati Piri’yi kovmuş