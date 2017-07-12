Koray Çalışkan CHP'den para alıp, FETÖ'ye çalışmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında, Boğaziçi Üniversitesi ve Medeniyet Üniversitesi'nden 72 akademisyen hakkında gözaltı kararı alındı. Gözaltı listesinde Boğaziçi Üniversitesi'nden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Koray Çalışkan'ın aralarında bulunduğu biri profesör olmak üzere 8, Medeniye Üniversitesi'den ise 19'u Tıp Fakültesi profesörü olmak üzere 72 isim bulunuyor. Bu kişilerden Koray Çalışkan ile eski İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Okuru'un aralarında olduğu 47'si gözaltına alındı. 22 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Gözaltı kararı verilen akademisyenlerden 42'sinin aktif görevde olduğu, 18'inin ihraç edildiği, 9'unun ise görevlerinden istifa ettikleri öğrenildi. Soruşturmada, haklarında gözaltı kararı çıkarılan akademisyenlerin birçouğunun FETÖ'nün şifreli mesaj programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi.

ÖRGÜTLE İRTİBATLI

Soruşturma dosyasında Koray Çalışkan'la ilgili dikkat çekici tespitler yapıldı. HTS kayıtları incelenen Çalışkan'ın FETÖ'nün hayatını kaybeden sözde imamı Cemal Uşak'la 17-25 Aralık yargı darbesi girişimi sürecinde yoğun irtibatlı olduğu ortaya çıktı.

KAYNAK CHP'LİLER

Bin 100 akademisyenin devleti katliam yapmakla suçladığı sözde bildiri de imzası bulunan Koray Çalışkan ve bazı şüphelilerin TV kanalı kurmak için CHP'li belediye başkanlarından para topladıkları tespit edildi. Çalışkan'ın FETÖ'ye destek tweetleri de soruşturma dosyasına girdi.

Akşam