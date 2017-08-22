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Koray Aydın'dan tarihi 'Akşener' çarkı!

Koray Aydın, tarihi bir çarka imza attı. Aydın, MHP'de olağanüstü kurultay tartışmalarının yaşandığı dönemde "FETÖ destekliyor" dediği Meral Akşener'in partisine katılacak. Aydın’ın bu kararı paralel yapının yeni bir oyunu mu sorusunu akıllara getirdi.

22 Ağustos 2017 Salı 15:31
Koray Aydın'dan tarihi 'Akşener' çarkı!

Meral Akşener öncülüğündeki MHP'li muhaliflerinin yeni partisinde, teşkilatın Koray Aydın'a emanet edileceği haberi siyasette tarihe geçen bir çark etme kararı oldu. Meral Akşener’in paralel yapı tarafından desteklendiğini söylediği sözlerden aylar sonra basın açıklaması yapan Aydın, “Rahat olanları, rahatsız etmeye geliyoruz" dedi.

Aydın, MHP’de olağanüstü kurultay tartışmalarının olduğu dönemde Akşener’e paralel yapının destek verdiğini söylemişti. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin bir adayı FETÖ’nün desteklediği açıklamalarının sorulması üzerine Aydın “Soruyu dolandırmaya gerek yok. Bu konunun muhatabı ben değilim. Bu konunun muhatabı ortaya çıktı. O kesim bir arkadaşımıza destek verdiği açıktır. Biz de bunu görüyoruz ama kendisi cemaatçi mi değil mi onu bilemem. Bu her kesimden siyasi destek alma olarak da açıklanabilir ama bu sorunun muhatabı kendisidir" ifadelerini kullanmıştı.

GÜLEN'İN SİYASİ FİGÜRÜ

MHP lideri Devlet Bahçeli muhalif adaylar için söylediği "Bunların içinde birisi var ki gelecekte hepiniz göreceksiniz, durumu Fethullah Gülen hareketinin siyasi figürü olarak MHP’de görevlendirme meselesidir. Bu da ne ona ne de bir başkasına fayda getirmez. Herkes aklını başına alsın” demişti. Bahçeli cephesinden Bahçeli'nin suçladığı ismin Meral Akşener olduğu iddia edilmişti.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 15:31
  1. Meral Akşener
  2. koray aydın
  3. MHP Trabzon Milletvekili Koray Aydın
  • Mehmet Tanriverdi Mehmet Tanriverdi 1 sa önce
    But Adam ùclù koalisyonda devleti dolandirdi. 3 milyar.
  • abdiabdi1 sa önce
    AYIB AYIB SENDEN ZATEN BİR ŞEY OLMAZDEBREM PARALARI NEREDE
  • OkurOkur1 sa önce
    Körler sağırlar birbirini ağırlar Korkarım daha yeni kurulacak olan kurtcuk parti.ölümü doğacak ne ? Çok kafalı çok organlı doğarsa oda kötü.Görecegiz bakalım
  • Alparslan 1071Alparslan 10711 sa önce
    Koray,kumpas ve şantaj ile bu truva atının içine girmiş haramzadenin biridir. Girmese kirli çamaşırları varan 1. misali ortaya dökülecek, girse zaten olmayan haysiyetini iki paralıktan,çeyrek paralığa düşürmüş olacak. Kripto bir dişi'nin peşine düşen bir avuç bıyığı olan sözde erkek (!) lerin acınası ve iğrenç ve içler acısı hali.Bu zavallıların aileleri, hiç sormaz mı yahu üç günlük dünyada bu kadar fırıldak olmana değecek ne var diye?Yazıklar olsun milliyetçi-ülkücü olarak (!) aldığınız nefese. Dişi diyorum, çünkü Meralin dişi olmasından başka hiç bir özelliği yoktur.Kendisini yağlı kazığa oturtmayla tehdit eden gevşek rütbeliden davacı bile olamayan,düzenin *gldyo nato emperyak kölelik düzeni* kuklası bir dişinin peşinden giden sözde adamların yüzüne tükürerek tükürüğümü zayi etmeyeyim. Tükürüğümü kirlettirmem bu yüzsüz mahluklara.
  • Hy-hyHy-hy1 sa önce
    ÇARKÇIBAŞI Koray,bu eski tip polikacılar hala dün dündür,bugün bugündür zihniyetinden kurtulamadılar,geçmişidetemiz değil....
  • salihsalih1 sa önce
    muhalifler neden muhalifhepsinin içine hainlik kaçmış dertleri ne memleket ne partileri.
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