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Koray Aydın resmen açıkladı! Teşkilatı ben kuracağım...

MHP'li Koray Aydın, Meral Akşener ve Ümit Özdağ'ın kuracağı yeni partiye katılacağını açıkladı.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 13:06
Koray Aydın resmen açıkladı! Teşkilatı ben kuracağım...

Katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayan Koray Aydın, Akşener ve Özdağ öncülüğünde kurulacak yeni partiyle ilgili olarak "Dilimiz sert olmayacak. Tam aksine kuşatıcı, birleştirici bir dil kullanacağız. Merkez partisi olacağız" ifadesini kullandı. Aydın, ‘Partinin teşkilatlanmasını kendisinin yapacağını' da sözlerine ekledi.

Koray Aydın'ın MHP'den istifa ederek Meral Akşener'in partisine katılacağı iddiaları daha önce de basına yansımıştı. Aydın'ın bu sözleriyle iddialar birinci ağızdan tarafından doğrulanmış oldu. Aydın'ın resmi açıklamayı yarın 10:30'da Ankara Swiss Otel'de düzenleyeceği basın toplantısıyla yapacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 13:06
  1. koray aydın
  • akat42akat4237 dk önce
    sen mi kuracaksın senin ağa babaların tuvalete gitme derse gidemezsin bu milletin zekasıyla dalga geçme sen bir piyonsun aynı akşener ve özdağ gibi senin şaibeli otoyol ihalelerinden 1 milyar dolar götürdüğünü sağır sultan duydu be istediğin kadar yüce divanda aklan ALLAHIN adaletinden kaçamazsın kaç sene daha yaşarsın ha oyerin altında inim inim inleyeceksiniz fetoş ve siz saz grupları
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