Koray Aydın resmen açıkladı! Teşkilatı ben kuracağım...

Katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayan Koray Aydın, Akşener ve Özdağ öncülüğünde kurulacak yeni partiyle ilgili olarak "Dilimiz sert olmayacak. Tam aksine kuşatıcı, birleştirici bir dil kullanacağız. Merkez partisi olacağız" ifadesini kullandı. Aydın, ‘Partinin teşkilatlanmasını kendisinin yapacağını' da sözlerine ekledi.

Koray Aydın'ın MHP'den istifa ederek Meral Akşener'in partisine katılacağı iddiaları daha önce de basına yansımıştı. Aydın'ın bu sözleriyle iddialar birinci ağızdan tarafından doğrulanmış oldu. Aydın'ın resmi açıklamayı yarın 10:30'da Ankara Swiss Otel'de düzenleyeceği basın toplantısıyla yapacağı öğrenildi.