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Koray Aydın MHP'den ayrılıyor Akşener'in partisine katılıyor

Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye karşı oluşturulan muhalif hareket içinde yer alan MHP eski Milletvekili Koray Aydın da Akşener ile birlikte hareket etme kararı aldı.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 10:55
Koray Aydın MHP'den ayrılıyor Akşener'in partisine katılıyor

Yeni parti kurma hazırlıklarını yapan Meral Akşener’in ekibine sürpriz bir isim katılıyor. MHP eski Milletvekili Koray Aydın da Akşener ile birlikte hareket etme kararı aldı.

TAKİBİ BIRAKTI

Resmi twitter hesabından MHP’yi takip etmeyi bırakan Aydın, yarın Akşener'le birlikte bir basın toplantısı düzenleyerek MHP’den ayrıldığını açıklayacak.

PARTİDEN İHRAÇ EDİLMEYEN TEK İSİM

Swiss Otel’de saat 10.30’da düzenlenecek basın toplantısında Aydın’ın konuşmasının ardından da Akşener’in kısa bir açıklama yapması bekleniyor. Aydın, 7 Haziran’ın ardından Bahçeli’ye karşı muhalif hareketlenmenin içinde yer alıp genel başkanlığa oynayanlar arasında partiden ihraç edilmeyen tek isimdi.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 10:55
  1. mhp
  2. koray aydın
  3. meral akşener
  • SankiSanki2 sa önce
    Boş sa bizim mahalle bakkalı devren satılık orda kasada bari bir işe yarar
  • GakkoşGakkoş2 sa önce
    Özgül ağırlığı 0,001 bu zatı nereden tanıyoruz deprem yardımlarını"İNDRAGANDİ"den tanıyoruz
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