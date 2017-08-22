Koray Aydın: Hayatımın en zor açıklaması!
Koray Aydın MHP'den ayrılma kararını resmen açıkladı. Meral Akşener'in kuracağı partide olacağını duyuran Aydın, "Uzun uzun düşündüm. Dava arkadaşlarım ve ailemle istişare ettim nihayet siyasi hayatımın en zor kararını verme noktasına geldim. Bu yeni mücadeleye omuz vermeyi milli bir vazife sayıyorum. Yeni partimiz hayırlı olsun" dedi.22 Ağustos 2017 Salı 11:39
MHP’den ayrılarak Meral Akşener ile hareket etme kararı alan Koray Aydın basın toplantısı düzenledi.
Meral Akşener’in de katıldığı toplantıda Koray Aydın şunları söyledi: "Mücadele hayatımın en anlamlı ve zorlu açıklamalarından birini yapmak üzere karşınızdayım. Bizim mücadelemiz milletin ve ülkenin yüceltilmesinden ibarettir. MHP’nin gençlik kollarından başlayarak her kademede görev yapmış, Türkeş Bey’e sekreterlik ve evlatlık yapmış biriyim. MHP ve ülkücü hareketin kuruluş ilkeleri mevcut yönetim tarafında ne yazık ki terk edilmiştir. Bizler MHP’nin sayın genel başkanına maksadını ve terbiye sınırlarını aşan tek bir söz söylemedik.
MHP YÖNETİMİNE SERT SÖZLER
MHP yöneticileri iktidar sahipleri ile bir olup ülkücü hareketi yok saydı. Üç katı imzaya rağmen kurultayımız yapılmadı. Ucube bir mahkeme kararı ile yolumuz kesildi. MHP’de kıyım başladı. OHAL rejiminin gölgesinde sürdürülen MHP olağan kurultay süreci de ne yazık ki demokrasinin hiç edildiği bir süreç olarak tarihe kara bir sayfa olarak geçti. AKP’den devşirme üyeler delege yapıldığı için şu an bir ilimizi kongresi iptal edildi. Referandum sonrası ülke yönetimi artık tek adama bırakılmışken MHP’de de tek adam yönetimi artık kalıcı hale gelmiştir.
EN ZOR KARARIMI VERME NOKTASINA GELDİM
Uzun uzun düşündüm. Dava arkadaşlarım ve ailemle istişare ettim nihayet siyasi hayatımın en zor kararını verme noktasına geldim. Gerekirse demir dağı eritmek aydınlık geleceğin mimarı olmak demektir. 61 yaşındayım. Hiçbir çıkar ve hesap gütmüyorum. Tek muradım torunlarımıza daha müreffeh bir Türkiye cumhuriyeti bırakmak için son nefesime kadar mücadele etmektir. Bu yeni mücadeleye omuz vermeyi milli bir vazife sayıyorum. Bilinsin ki bu mücadele bir gereklilikten doğmuş kendi yatağını mecburiyetten bulmuştur."
Koray Aydın, "Bizler kuracağımız yeni partiyle Türk milletinin önüne yeni ufuklar açmaya geliyoruz. Türkiye cumhuriyetinin kurucu ilkelerini korumaya, milli ve manevi değerleri hakiki manada ihya etmeye, milletin birliğine sahip çıkmaya, haksızlığa hukuksuzluğa ve her türlü adaletsizliğe son vermeye geliyoruz.
Her beceriksizliğine bahane her hatasına bir günah keçisi bulan bu pişkin iktidardan da sandık önünde hesap sormaya geliyoruz.Metal yorgunu olanlar bilsin ki kurulmuş çelik bir yay olarak geliyoruz. Yeni partimizin ülkemize milletimize Türk ve İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.
Daha fazla yorum göster (1/10)
M54 dk önce Boyle ucuz yalan cok zoruna kitmis buna cocuklar bile guler.ulan zoruna kitsehainler partisine katilmaztin .yemezler hos geldin copluk partisine .bunu sen cook iyi biliyorsun ve mecpursun hain babaniz oyle istiyor.allah sizi islah eylesin.turkiye eski turkiye degil alisacaksiniz yeni turkiyemize. tahir1 sa önce otoyol ihalelerinde yediğin haltlardan rüşvetle fetocu yargıçlar sayesinde yargıdan yırtmış olabilirsino dosyalar yeniden açılacak ve milletin yüzüne bakamayacaksın koray Ceza1 sa önce Fetos ten ayrilamam diyorsun yani....... Muhammed Emin 1 sa önce Hayırlı olsun diyecem inşallah mhp deki vatansever insanlar partilerineve bahçeliye daha sıkı sarılırlar. Çok başlı parti yürümez. Millet1 sa önce Koray ne oldu hani merale fetöcüler destek veriyor diyordun ,çark etmeyk fetöcülerin şiarıdır. Bak kemal abin bile ne kadar hızlı çark ediyor. Milliyetçi birisi olarak artık çarkçı kemalle koalisyon kurarsınız Diriliş1 sa önce Şimdiye kadar ne faydanı gördük koray gitsende kalsanda sen bir dekorasyonsun. Murat1 sa önce Yanlış yaptın Koray Aydın yazık ettin kendine ihsan1 sa önce sen zaten depremden şaibeli bir adamdın MHP ye yakışmıyordun Ibo1 sa önce Neresi milli vazife bunun.feto ile pkk ile kolkola akibetiniz mahvola. cetto1 sa önce Fareler na da belli oluyor