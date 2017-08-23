Koray Aydın da Akşener’in yanında
Eski MHP Milletvekili Koray Aydın,bir otelde düzenlediği basın toplantısında, MHP’nin her kademesinde görev yaptığını belirterek, MHP ve ülkücü hareketin kuruluş ilkelerinin, mevcut yönetim tarafından terk edildiğini savundu ve Meral Akşener’in partisinde olacağını açıkladı. Aydın, MHP yönetiminin iktidarla bir olup ülkücü hareketi yok saydığınısöyledi.23 Ağustos 2017 Çarşamba 07:07
ANKARA - Bu mücadelenin bir gereklilikten doğduğunu savunan Aydın, “Türkiye sivil bir siyasi hareketi hasretle beklemektedir. Bizler kuracağımız yeni partiyle Türk milletinin önüne yeni ufuklar açmaya geliyoruz” derken, basın toplantısına katılan eski milletvekili Meral Akşener ise “Milletvekili arkadaşlarımızla bir büyük yürüyüşü bugün başlatacağız” değerlendirmesini yaptı.