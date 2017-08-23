Koray Aydın da Akşener’in yanında

ANKARA - Bu mücadelenin bir gereklilikten doğduğunu savunan Aydın, “Türkiye sivil bir siyasi hareketi hasretle beklemektedir. Bizler kuracağımız yeni partiyle Türk milletinin önüne yeni ufuklar açmaya geliyoruz” derken, basın toplantısına katılan eski milletvekili Meral Akşener ise “Milletvekili arkadaşlarımızla bir büyük yürüyüşü bugün başlatacağız” değerlendirmesini yaptı.