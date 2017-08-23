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Koray Aydın da Akşener’in yanında

Eski MHP Milletvekili Koray Aydın,bir otelde düzenlediği basın toplantısında, MHP’nin her kademesinde görev yaptığını belirterek, MHP ve ülkücü hareketin kuruluş ilkelerinin, mevcut yönetim tarafından terk edildiğini savundu ve Meral Akşener’in partisinde olacağını açıkladı. Aydın, MHP yönetiminin iktidarla bir olup ülkücü hareketi yok saydığınısöyledi.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 07:07
Koray Aydın da Akşener’in yanında

ANKARA - Bu mücadelenin bir gereklilikten doğduğunu savunan Aydın, “Türkiye sivil bir siyasi hareketi hasretle beklemektedir. Bizler kuracağımız yeni partiyle Türk milletinin önüne yeni ufuklar açmaya geliyoruz” derken, basın toplantısına katılan eski milletvekili Meral Akşener ise “Milletvekili arkadaşlarımızla bir büyük yürüyüşü bugün başlatacağız” değerlendirmesini yaptı.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 07:07
  1. Koray Aydın
  • TürkçüTürkçü43 dk önce
    Sırada Osman Paşa var inşallah..
  • AviniAvini1 sa önce
    Aklarını kiralamış / bu işler böyle yürümüyor yurta sulh konseyi üyeleri
  • TuranTuran2 sa önce
    Sayın Bahçeli devlete destek vererek büyük bir devlet adamı olduğunu bir kez daha gösterdi adı gibi devlettir ülkenin bekası için elini taşın altına koyan liderdir sizin gibi avanelerin kurduğu parti feto desteklitabela partisi yakında tarihin çöplüğüne gidersiniz zavallılar ardında patti mezarlığı bırakan meral akşener pensilvanya tasmalı Pkk li başdanışmaniali serim KK birlikte hainlige devam edersinizgüneş balçıkla sıvanmazkoray efendi
  • VatanseverVatansever2 sa önce
    Birbirlerine çok yakışmışlar, içlerindeki kin , ihanet nasılda gözlerine yüzlerine yansımış. İçimizde böyleleri oldukça dışardan düşmana gerek var mı?
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