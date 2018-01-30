Kör oldu, felç kaldı ve şehit oldu

6 Aralıkta yaralarına yenildi ve hayatını kaybetti.

Muhammed’in babası Salih “Dileğim kimse benim yaşadıklarımı yaşamasın” dedi.

“Oğlumu bir tüp ile besliyordum. Oğlunu bu tür acılar içinde gördüğünde, onunla aynı acıyı çekiyorsun” dedi.

Muhammed, 2 bin Filistinlinin öldürüldüğü 51 günlük İsrail saldırısının 500’den fazla kurbanı arasında yer alıyor.

İsrail bombalamaya başladı zaman çocukları için korktuğunu söyledi.

Eşi Nisrin ve beş çocuğu ile birlikte ailesi Han Ynnis’teki akrabasının evine taşındı.

El-Karara’daki evleri birkaç gün sonra İsrail tarafından bombalandı.

‘ÖLÜMÜNÜ KABUL ETMEK ZORDU’

Ateşkes sırasında, bulabilecekleri eşyalarını toplamak için geri döndüler. Saleh yalnız gitmek istedi, ancak çocukları ve eşi ona katılmak için yalvarıyordu.

Geldikten bir saat sonra Saleh duman gördü, İsrail kuvvetleri evinin önüne bir füze attı.

“Hepsinin yere düştüğünü gördüm” dedi.

Saleh’in sekiz, 15 ve 19 yaşlarındaki komşuları üçü o sırada sokakta bulunuyordu anında öldürüldüler.

Saleh, Nisrin ve dört çocuğu yaralandı.

Üç yaşındaki Ayesh bedeninin bir tarafında felç oldu.

Beş yaşındaki Remas, kafatasından yaralandı.

Muhammed karnından ve omurgasından vuruldu ve ameliyat sırasında beyni oksijensizliği nedeniyle hasara uğradı.

Çocuk tedavi için Türkiye’ye gitti.

Muhammed, hastaneler arasında ve ameliyatlar ile yıllarını harcadı, ancak kötüleşmeye devam etti.

Kör oldu ve konuşma ve hareket etme becerisini kaybetti.

Mali olarak büyük yük oldu ailesine.

Saleh, “Muhammed’in tedavisinde harcadığım tüm paraları, tekerlekli sandalyesini, ilaçlarını size anlatsam bitirmek mümkün olmazdı” dedi.

Hükümet, Gazze’nin siyasi fraksiyonlarının hiçbirinin aileye yardım etmediğini, çünkü belirli bir partiyle ilişkili olmadığını söyledi.

Saleh, “Muhammed’in tedavisine her şeyimizi harcadık, hiçbir şey kalmadı” dedi.

Saleh, “Ne kadar kötü olduğunu biliyordum ve uzun sürmeyecekti, ölümünü kabul etmek zordu, onu çok sevdim” dedi .

‘Çocuklarım asla aynı olmayacak’

Amit Gilutz, İsrail’in Gazze saldırısını “en dehşet verici saldırıydı” dedi.

Hadaf ailesinde Travma devam ediyor.

Saleh, “Evde bir televizyona bile sahip değiliz, çünkü artık kötü şeyleri görmekle baş edemiyoruz” dedi.

Kaliforniya Üniversitesi’nden San Francisco’daki bir psikiyatri profesörü olan Jess Ghannam, Al Jazeera’ya verdiği demeçte, 2008’den 2009’a ve en son 2012’den 2014’e İsrail bombardımanını takiben Gazze’de “ciddi” bir TSSB vakası belgelediğini söyledi.

“Gazze’de yaşayan bir çok Filistinlinin savaşa maruz kalması, endişe ve aşırı TSSB semptomları geliştiriyor” dedi.

“Günlük sıkıntı ve kötü bir şey olacağı beklentisi ile yaşıyorlar ve bu yorgunluk ve genel sağlık sorunları ile sonuçlanıyor.”

Salih sürekli korku içinde yaşayan insanlar için şunları söyledi: “Herhangi bir anda başka bir savaş çıkacak gibi bekliyoruz”

Ghannam, bu duygunun travma geçirmiş Filistinliler arasında yaygın olduğunu söyledi.

“İşgal ve kuşatma yüzünden sürekli savaş var, böylece iyileşme süreci asla tam olarak gerçekleştirilemiyor” dedi.

Gazze’deki Filistinliler sürekli olarak başka bir saldırı korkusuyla yaşıyorlar ve iyileşme şansı bulamıyorlar, sürekli bir psikolojik sıkıntı ve kuşatma ortamında bulunuyorlar “diyor.

Salih, çocukların en çok mücadele ettiğini söyledi.

“Gece İsrail uçaklarının sesini duyunca çok korkuyorlar. Bazen gece ağlayarak uyanıyorlar “dedi.

“Onlar hep korkuyorlar, çocuklarım savaştan önceki durumdan tamamen farklı, odaklanma problemleri var, cevap almak için onlara bir kereden fazla soru sormalısın.

Savaşın tüm anıları ve Muhammed’in acıları hayatlarının geri kalanında onlarla birlikte kalacak ve asla aynı olmayacak “dedi.

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