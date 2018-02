Kopya çekmek serbest!

Prof. Dr. Necati Cemaloğlu yazıyor:

Stanford Üniversitesinde sınavlarda gözetmen bulunmaz. Öğrencilerden birisi gelir, öğretim üyesinden kağıtları ve soruları alır, arkadaşlarına dağıtır ve hep birlikte sınav olurlar.

En son kalan öğrenci, arkadaşlarının kağıtlarını toplar ve öğretim üyesinin odasına gidip kağıtları ve diğer sınav dokümanlarını teslim eder.

Bu öğrenciler mezun olduktan sonra yüksek ücretle ve saygın şirketlerde iş bulabilirler. Bu öğrenciler içerisinde kopya çeken olmaz mı?

Zaman zaman kopya çekmeye teşebbüs eden öğrenciler olur. Diğer öğrenciler ona şöyle seslenir:

"Hey sen… Kopya çekerek Stanford Üniversitesinin diplomasını almak için çaba sarf eden arkadaş. Bu dünyada seninle aynı diploma ile yaşamak istemiyorum."

Sonuç, kopya çeken öğrenci üniversiteden atılır.

Bizde bu işler nasıl mı olur?

40 öğrencinin başında 2 gözetmen bekler. Gözetmenler kopya çektirmemeye özen gösterirler. Bazen öğrenciler topluca kopya çeker ve öğretmen, mühendis, hemşire olurlar.

Sonra ne mi olur?

Kopya çekerek öğretmen olana kendi çocuğunu verip, onu eğitmesini, kopya çekerek mühendis olanın yaptığı binanın depremde yıkılmamasını bekler.

BİR ARA ÖĞRETMENLİK YAPTIĞIMIZ GÜNLER..

Prof. Cemaloğlu'nun yazdıklarını okuyunca bizzat şahid olduklarımı, yaşadıklarımı hatırladım.

Ne benim öğretmenlik tecrübem vardı, ne de arkadaşlarımın. Kader bizi yaşları 15-18 arası, kimi ilkokul, kimi lise son sınıf seviyesinden öğrencilerle buluşturdu. Sayıları 100 ilâ 150 arasında değişiyor, ara ara gidenler olurken gelenler de derslere katılıyordu.

Elimizde bir müfredat falan da yoktu. Tarihten, coğrafyadan, din bilgisinden dağarcığımızda ne varsa onları anlatıyor, çocukların defterlerine usul usul yazmalarını bekliyorduk.

Öyle bir hale geldi ki anlattıkça biz hatırladıklarımızla açılıyor, çocuklar da daha bir şevkle yazıyorlardı. İnanılır gibi değildi; ilkokul seviyesindekiyle, lise bitirme seviyesindeki gençler yaklaşık 6-7 ay sonra aynı konulara adapte olmuşlar, aynı hızla not alıyorlardı.

SBF'de Ord. Prof. Dr. Fahir Armaoğlu, anfiye girer, selam verir, notlarını açar okumaya başlardı. Söylediklerini yazmaya yetişmek için hazır ve kararlı olmalıydınız. Ders zili çaldığında Armaoğlu "Sonraki derste devam ederiz.." der, çıkar giderdi ama, bazı satırları yazmaya yetişemeyenlerimiz, yanındaki arkadaşından almaya girişirdi.

Biz Armaoğlu Hoca kadar değildik, daha tane tane anlatma çabasındaydık. Ara sıra ders konusundan çıkar, başka şeylerden konuşarak öğrencilerimizle birlikte dinlenirdik.

"KOPYA SERBEST! HERKESE YILDIZLI 1O"

Eh defterler dolusu bilgi aktarımı olur da, bunun sınavı olmaz mı?

Elbette haftada bir iki, sınav yapardık. Hatta bazı bazı gençler talep ederler, "Abi hadi bugün bir sınav daha yapın.." derlerdi.

Bunun daha çok geçen sınavda 10 aldığı halde, yıldızı az olanların istemesi hepimizi güldürürdü.

Karneler duvarlara yapıştırılmıştı, her sınavın notu yıldızlarıyla birlikte herkesin her an göreceği şekilde onlara kaydediliyordu.

Karnelerin böyle görünür olması inanılmaz bir rekabet ortamı oluşturmuştu. Kimse kimseden geri kalmak istemiyordu. Madem 10 almaktan başka, yazım kurallarına uygun güzel yazmak, net kendine özgü anlatımda bulunmak vs. beraberinde 5 yıldız getiriyordu; o halde geç kalmadan yeni bir sınavla o hedefe ulaşmalıydı.

"Tamam.." derdik, "Hadi sınav yapalım, çıkarın kağıtları.. Soru bir.."

Genellikle 10 soru sorardık. Soruları yazdırma bittikten sonra şöyle bir cümle kurardık:

"Kopya çekmek serbest! Sağa sola bakabilir, yanınızdakine sorabilir, defterinizi de açıp kopya çekebilirsiniz... Şerefinize kalmış!.."

Bu sistemi stajyer doktor arkadaşımız getirmişti. Onu buradan hayırla yâd ediyorum. Bir bilgeydi. Ülkemizin değerini bilemediği bir bilge.

Düşünün önce biz yadırgamıştık onun bu sistemini..

Ama sonuç? Asla kopyaya tenezzül eden çıkmadı, asla..

"SİZ BİZE ŞEREFİ ÖĞRETTİNİZ!"

Yıllar sonra o gençlerle ilerlemiş yaşlarındayken karşılaştığım oldu. Çok sevgi ve muhabbetlerini gördüm, görüyorum hamdolsun. Ama birinin bir sözü hiç aklımdan çıkmıyor: "Ağabey, siz size bir şeyler öğrettiniz ama geçin onları. Şerefin ne olduğunu öğrettiniz ya, ömrüm boyu yeter bana.."

