Köprüyü trafiğe kapattı, kendini yakmak istedi

Edinilen bilgiye göre, Bekir Tanış isimli kişi, 01 C 5270 plakalı otomobiliyle Alparslan Türkeş Köprüsü’ne geldi. Üzerinde Türk bayrağıyla araçtan inen Tanış, çevrede asılı bulunan belediyeye ait pankartlara molotof attı. Pankartların yanmaması üzerine Bekir Tanış bu kez olay yerinde lastik yaktı.

2011 yılında oğlunun karıştığı bir trafik kazasından dolayı yetkililere sesini duyurmak istediğini söyleyen Tanış, kendini de yakmak istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri kendini yakmak isteyen Tanış’ı ikna etmeye çalıştı. Uzun süren çabalar sonucunda ikna edilen Tanış, polis ekipleri tarafından emniyet müdürlüğüne götürüldü.