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Köprünün yıkımı havadan görüntülendi

Yeni yapılacak olan Köprünün 90 günde tamamlanarak Mart ayı sonunda hizmete sunulması hedefleniyor.

22 Aralık 2017 Cuma 14:03
Köprünün yıkımı havadan görüntülendi

Kadıköy Kurbağalıdere köprüsü yıkım çalışmaları havadan görüntülendi. Bir zaman kirlilik yüzünden gündemden düşmeyen kurbağalı dere havadan çekilen görüntüler ile kendine hayran bıraktı.

İHA'nın haberine göre, trafik sıkışıklığına neden olan Kadıköy Kurbağalıdere Köprüsü İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yıkım çalışmaları havadan görüntülendi. Görüntülerde yıkım çalışması görülürken, bir zaman kirlilik yüzünden gündemden düşmeyen kurbağalı derenin havadan çekilen görüntüsü kartpostallık manzaralar oluşturdu. Kentsel dönüşümün sürdüğü Kadıköy Fikirtepe'de, araç yoğunluğuna yetersiz ve trafik sıkışıklığına neden olan Kurbağalıdere Köprüsü'nü Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu (UTK) kararıyla yenileyecek. Trafik akışı bir gidiş, bir geliş olarak hizmet veren Kurbağalıdere köprüsü, yıkılarak 2 gidiş 2 geliş olarak yeniden yapılarak hizmete sunulacak. Yeni yapılacak olan Köprünün 90 günde tamamlanarak Mart ayı sonunda hizmete sunulması hedefleniyor. Bu süre içinde araç trafiği Yıldırım Sokak üzerinden Hızırbey Caddesi ve Uzunçayır Yolu ile sağlanacak.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 14:03
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