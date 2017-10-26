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Köprülü köyü sakinleri diken üstünde

Köprülü köyünde tahliye edilen ev sayısı geçtiğimiz haftalarda yaşanan yağışların ardından 20’ye çıktı.

26 Ekim 2017 Perşembe 10:42
Köprülü köyü sakinleri diken üstünde

Köyün 3’te birinde toprak hareketliliği devam ederken, yaşanan çatlaklar köy halkını tedirgin ediyor.

Rize merkeze bağlı Köprülü Köyü’nde geçtiğimiz yıl Ağustos ayında etkili olan yağışlar, 300 hane bulunan köyde çökmelere ve toprak kaymalarına neden oldu. Köyün yaklaşık 3’te birinde gözlenen toprak hareketliliği son haftalardaki şiddetli yağışlarla hızlandı. Yağmurlar sonrası köyde sayısı 50’yi geçen çökmeler ve çatlaklar oluştu. Metrelerce uzunluktaki çatlaklar 64 evin hasar görmesine neden olurken, oturulamayacak düzeyde hasar oluşan 9 ev ise geçen yıl boşaltılmıştı.

Yer yer devam eden çatlaklar ve oluşan faylar nedeni ile son günlerde oturulamaz ev sayısı 20’ye yükseldi. Köyün 3’te birinde toprak hareketliliği devam ederken, yaşanan çatlaklar köy halkını tedirgin etmeye devam ediyor. Köy sakinlerinden Necmettin Akar (68) yaptığı açıklamada, "Bizim buralar yağışlı bölgeler. Yağmur yağdıkça çökmeler ve çatlaklar devam etti. Burada bulunan bütün evler riskli durumunda. Şuanda boşaltılan ev sayısı 20’ye çıktı. Biz devletimizden yardım bekliyoruz. Çünkü bizler bu köyde nasıl duracağız. Burası bizlerin doğduğu büyüdüğü ve zaman gelincede öleceği yer. Yetkililer ’Yağmur yağınca evden çıkın’ diyor ancak nereye gideceğiz?" diye konuştu.

’’Evlerimizde uyumaya korkuyoruz’’

Köprülü köyünde yaşayan 65 yaşındaki İmdat Bak ise yaptığı açıklamada "Buradan başka gidecek yerimiz yok. Mühendisler buraya gelip bize ’Sakın yağmur yağınca burada kalmayın, burada tehlike var’ diyorlar ancak kimse nereye gideceğimizi söylemiyor. Evler çatlıyor, yıkılıyor ve 300 hanelik köyde boşaltılan ev sayısı 20’ye ulaştı. Bizler burada devletimizden acilen bir destek eli bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Aynı köyde yaşayan diğer bir köy sakini olan 55 yaşındaki Muzaffer Aktaş ise "Geceleri evimizde kalamıyoruz. Yakınlarımızda kalıp öylece bekliyoruz. Tahliye edilen ve boşanan evlere bakıyoruz. Acaba biz de böylemi olacağız diye düşünmekten yorulduk" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 10:42
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