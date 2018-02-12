Köprüdeki eylemci teslim oldu, trafik açıldı
15 Temmuz Şehitler köprüsünde bir kişinin havaya ateş ettiği öne sürülüyor. Köprüde trafik durdu.12 Şubat 2018 Pazartesi 19:18
15 Temmuz Şehitler köprüsünde bir kişinin havaya ateş ettiği öne sürülüyor. Köprüde trafik yeniden açıldı.
Köprü üzerine saat 18.50 sıralarında gelen kişi, aracını şeritleri kapatacak şekilde diklemesine park etti.
Güneydoğu gazisi olduğunu söyleyen kişinin eylemi nedeniyle trafik durdu. Eylemciyi ikna etme çalışmaları yaklaşık 1 saat sürdü.
TESLİM OLDU
"Dolandırıldığı" gerekçesiyle köprüde eylem yapan kişi polise teslim oldu. Eylemcinin gözaltına alınmasının ardından köprü trafiğe açıldı.
KÖPRÜ YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI
İBB Trafik Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Sehitler Köprüsü Avrupa-Anadolu Yönü trafiğe açıldı.
DHA
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