Motosiklet tutkunlarından 'Cumhuriyet' konvoyu

Türkiye Motosiklet Platformu üyeleri, Cumhuriyetin 94. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kortej oluşturdu. Kadıköy Caddebostan'da toplanan motosiklet tutkunları 'Cumhuriyet' konvoyu oluşturup buradan Avrupa Yakası'na doğru harekete geçti. Motosikletlilerin geçişi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde trafiğe kapatıldı. Türk bayraklarıyla süslenmiş yaklaşık 2 bin motosiklet, korna ve sirenler eşliğinde kıta değiştirdi. Motosikletlilerin geçişi sırasında köprüde renkli görüntüler oluştu. Yaklaşık 10 dakika süren geçiş sonrası kapatılan yol yeniden trafiğe açıldı. Motosikletli grup, Beşiktaş istikametinden Edirnekapı Şehitliği'ne gitti. Gruptakiler, kortejin sona erdiği Edirnekapı Şehitliği'ne, 81 ilden getirilen toprağı bıraktı ve şehitler için mevlit okuttu.