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Motosiklet tutkunlarından 'Cumhuriyet' konvoyu

Kadıköy Caddebostan'da toplanan yaklaşık 2 bin motosiklet tutkunu 'Cumhuriyet' konvoyu oluşturup buradan Avrupa Yakası'na geçti.

29 Ekim 2017 Pazar 17:13
Motosiklet tutkunlarından 'Cumhuriyet' konvoyu

Türkiye Motosiklet Platformu üyeleri, Cumhuriyetin 94. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kortej oluşturdu. Kadıköy Caddebostan'da toplanan motosiklet tutkunları 'Cumhuriyet' konvoyu oluşturup buradan Avrupa Yakası'na doğru harekete geçti. Motosikletlilerin geçişi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde trafiğe kapatıldı. Türk bayraklarıyla süslenmiş yaklaşık 2 bin motosiklet, korna ve sirenler eşliğinde kıta değiştirdi. Motosikletlilerin geçişi sırasında köprüde renkli görüntüler oluştu. Yaklaşık 10 dakika süren geçiş sonrası kapatılan yol yeniden trafiğe açıldı. Motosikletli grup, Beşiktaş istikametinden Edirnekapı Şehitliği'ne gitti. Gruptakiler, kortejin sona  erdiği Edirnekapı Şehitliği'ne, 81 ilden getirilen toprağı bıraktı ve şehitler  için mevlit okuttu.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 17:13
  1. Türkiye Motosiklet Platformu
  2. Edirnekapı Şehitliği
  3. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
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