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Köprü ve otoyolların 9 aylık geliri 1 milyar lirayı geçti

Türkiye'de köprü ve otoyollardan elde edilen gelir, bu yılın 9 ayında 1 milyar 83 milyon 469 bin 998 liraya ulaştı.

24 Ekim 2017 Salı 11:10
Köprü ve otoyolların 9 aylık geliri 1 milyar lirayı geçti

Türkiye'de ocak-eylül dönemi itibarıyla köprü ve otoyollardan 323 milyon 444 bin 936 araç geçişi olurken, söz konusu geçişlerden elde edilen gelir 1 milyar 83 milyon 469 bin 998 lirayı buldu.

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, eylülde geçiş yapan araçların 30 milyon 377 bin 508'i otoyolları kullandı ve bunun sonucunda 92 milyon 737 bin 834 lira gelir sağlandı.

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden eylül ayında geçen 14 milyon 340 bin 34 araçtan da 27 milyon 74 bin 571 lira ücret alındı.

Bu yılın 9 ayında ise köprü ve otoyollardan geçen 323 milyon 444 bin 936 araçtan 1 milyar 83 milyon 469 bin 998 lira gelir elde edildi. Bu gelirin 820 milyon 203 bin 835 lirası otoyollardan, 263 milyon 266 bin 163 lirası köprülerden geçen araçların sahiplerinden geldi.

Ocak-eylül döneminde otoyolları 222 milyon 711 bin 206, köprüleri de 100 milyon 733 bin 730 araç kullandı.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 11:10
  1. köprü ve otoyollar
  2. Karayolları Genel Müdürlüğü
  3. Anadolu Ajansı
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