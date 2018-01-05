Köprü ve otoyol ücretleri için yeni açıklama

Karayolları Genel Müdürlüğünce, köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde yapılan fiyat ayarlamasının iddia edildiği gibi tüm araçlar için yüzde 25 seviyesinde olmadığı, bölge ve sınıf bazında hesaplama yapıldığında geçiş ücretlerine uygulanan artışın ortalama yüzde 10'a karşılık geldiği bildirildi.

Otoyol ve boğaz köprülerinin geçiş ücretlerinin 1 Ocak 2018'den itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendiği anımsatılan açıklamada, konuyla ilgili bazı basın-yayın organlarında haber ve yorumlara yer verildiği, bu çerçevede kamuoyunu doğru şekilde bilgilendirmeye ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Yapılan fiyat ayarlamasının iddia edildiği gibi tüm araçlar için yüzde 25 seviyesinde olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Bilindiği gibi otoyol ve köprü geçiş ücretleri 6 araç sınıfı üzerinden kullanılan otoyol uzunluğu baz alınarak fiyatlandırılmaktadır. Son yapılan fiyat ayarlamasında daha öncekilerden farklı olarak araç sınıflarına ve otoyol bölgelerine göre geçiş ücreti tarifesi belirlenmiştir. Bu kapsamda ülkemiz 5 otoyol bölgesine ayrılarak (boğaz köprüleri ile Trakya, Anadolu, Ege ve Çukurova otoyolları) her bölgedeki araç sınıfı ayrı ayrı değerlendirilerek ücretlendirme yapılmıştır. Bazı otoyollarda 1. sınıf araçların geçiş ücreti yüzde 25 artarken bu artış bazı bölgelerde yüzde 10'da kalmıştır. Yine bazı bölgelerde 3'üncü, 4'üncü, 5'inci sınıf araçlara en fazla yüzde 10 artış uygulanırken bazı bölgelerde bu sınıflara herhangi bir artış yapılmamıştır. 6. sınıf olan motosikletler için ise ülke genelinde artış yapılmadan 2017 yılı ücretleri uygulanmaya devam edilmektedir. Sonuç olarak bölge ve sınıf bazında hesaplama yapıldığında geçiş ücretlerine uygulanan artış ortalama yüzde 10 oranına karşılık gelmektedir.

Bazı yayınlarda, "Köprü geçiş ücretlerinde yapılan artışın köprülerin bakım-onarım giderlerinin yüksekliğine bağlandığı, aslında köprülerden toplanan geçiş ücretleriyle 15 yılda yeni köprü yapılabileceği ve bakım-onarım giderlerinin belirtildiği gibi yüksek olmadığı"na dair kamuoyunu yanıltıcı haberler görüldüğüne işaret edilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Son 15 yılda sadece 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin uzun yıllar hizmet vermek üzere servis ömürlerinin uzatılması amacıyla yapılan depreme karşı güçlendirme ve diğer büyük bakım onarım projelerinde 842 milyon lira harcanmıştır. Bunlara rutin bakım-onarım, personel, aydınlatma ve benzeri giderleri dahil değildir." ifadesi kullanıldı.