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Köprü kapanıyor! Metrobüs çalışacak mı ? açıklama geldi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yarın saat 12:00'dan itibaren kapatılacak olması sebebiyle metrobüs seferleri Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden sağlanacak.

14 Temmuz 2017 Cuma 16:11
Köprü kapanıyor! Metrobüs çalışacak mı ? açıklama geldi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün, yarın saat 12:00'den itibaren kapalı olacağı açıklandı. Köprünün kapalı olması nedeniyle Metrobüs seferlerine yeni düzenleme getiriliyor. 

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ KULLANILACAK

İETT'den alınan bilgilere göre; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişli hatlar, Pazar günü etkinlikler bitimine kadar Fatih Sultan Mehmet (2.) Köprüsü güzergahı, Çamlıca bağlantı yolundan Göztepe Köprüsü’ne gelerek, E5 karayolu üzerinden Uzunçayır Kavşağından dönerek Söğütlüçeşme istasyonuna gidecek.  Metrobüsler Söğütlüçeşme – Zincirlikuyu arası geliş ve gidişlerde aynı güzergahı kullanacak.

UZUNÇAYIR- ALTUNİZADE ARASI RİNG SEFERLERİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki etkinliklere katılmak isteyenler için, Uzunçayır-  Altunizade arasında ring seferleri yapılacak. 

Bunların dışında karşıya geçmek isteyen vatandaşların vapur kullanması için eksta seferler konulacak.

2 GÜN ÜCRETSİZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz 2017 saat: 06.00 ile 17 Temmuz 2017 saat: 06.00 arasındaki tüm toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 16:11
  1. 15 Temmuz
  2. metrobüs çalışacak mı
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