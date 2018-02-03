Kopenhag'ta Afrin operasyonuna destek mitingi

Başkent Kopenhag'ın Hellerup semtinde bulunan büyükelçilik binası önünde gerçekleştirilen gösteriye binlerce kişi katılırken, bazı temaslarda bulunmak üzere Kopenhag'da bulunan TBMM Kültür Varlıklarını Koruma Komisyonu üyesi Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, İstanbul Milletvekili Ali Sarıkaya ile Sakarya Milletvekili Mehmet İsen de katıldı. Gösteride konuşmaların başlayacağı sırada hazır bulunan T. C. Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek de kısa bir konuşma yaparak vatandaşlara hassasiyetleri için teşekkür etti.