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Köpekten kaçarken, düşüp öldü

Tekirdağ'ın Şarköy İlçesi'nde kendisini kovalayan 3 köpekten kaçarken yere düşen 36 yaşındaki Volkan Yılmaz, hayatını kaybetti. Savcılık incelemesinin ardından Yılmaz'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 18:46
Köpekten kaçarken, düşüp öldü

İstanbul'dan yaz tatilini geçirmek için Şarköy İlçesi'ne gelen Volkan Yılmaz, dün Cumhuriyet Mahallesi'nde dolaştığı sırada peşine 3 köpek takıldı. Köpeklerin kendisine zarar vermesinden korkan Yılmaz, yaklaşık 20 metre koştuktan sonra yere düştü. Hareketsiz yatması üzerine çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz'ın hayatını kaybetti belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Yılmaz'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 18:46
  1. Tekirdağ
  2. Şarköy
  3. köpek korkusu
  4. Volkan Yılmaz
  5. sağlık
  6. İstanbul
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