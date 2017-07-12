Köpekten kaçarken, düşüp öldü

İstanbul'dan yaz tatilini geçirmek için Şarköy İlçesi'ne gelen Volkan Yılmaz, dün Cumhuriyet Mahallesi'nde dolaştığı sırada peşine 3 köpek takıldı. Köpeklerin kendisine zarar vermesinden korkan Yılmaz, yaklaşık 20 metre koştuktan sonra yere düştü. Hareketsiz yatması üzerine çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz'ın hayatını kaybetti belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Yılmaz'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.