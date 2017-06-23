Köpekleri diri diri kaynatacaklar

Çin’de her yıl düzenlenen Yulin Köpek Festivali, bu yıl yetkililer tarafından yasaklandığı söylentilerine rağmen başladı.

Pazarın her köşesinde yoğun polis varlığı hissediliyorsa da hayvan hakları savunucuları köpek kasaplarında hala köpek iç organlarının satıldığını gözlemlediklerini belirtti.

Hayvan hakları savunucuları festivalde binlerce köpeğin kafalarına vurulup canlı olarak kaynatılarak vahşice katledildiğini, yerel inanışa göre köpek ne kadar korkarsa etinin o kadar lezzetli olduğunun düşünüldüğünü söylüyor.

Amerikanın Sesi'nin haberine göre Humane Society International örgütüne göre Çin’de yılda 10 ile 20 milyon arasında köpek öldürülüyor.

Çin’de köpek eti tüketimi yasal. Ancak hayvan hakları savunucuları festivalin yasaklanmasını istiyor. Ama pazarda satıcılar müşterilerine plastik poşetteki köpek etlerini vermeye devam ediyor, hatta bazı dükkanlar “köpek eti” yazısını kaldırarak, onun yerine “lezzetli et” yazan tabelalar koymuş.

Pazarda bitkisel ilaçlar satan bir başka dükkan sahibi ise polisin köpek eti pazarındaki yasakların uygulanıp uygulanmadığını yakından takip ettiğini ancak toptancıların evlerden ya da gizli noktalardan satış yaptıklarını savundu.