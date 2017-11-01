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Köpeklere havlayan papağan

Komşunun köpeklerini kızdıran papağan kameraya böyle yansıdı...

01 Kasım 2017 Çarşamba 01:26
Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 01:26
  1. Köpek
  2. papağan
  3. havlayan papağan
  4. Köpeklere havlayan papağan
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