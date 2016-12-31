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Köpekler boğazını parçaladı

Çankırı'da 12 yaşındaki çocuk sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Boğazı parçalanan çocuk ameliyata alındı

Köpekler boğazını parçaladı
Eklenme: 31 Aralık 2016, 18:57
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Çankırı'da sokak hayvanlarının saldırısına uğrayan 12 yaşındaki kız çocuğu ölümden döndü. Boğazı parçalanan küçük çocuk ameliyata alındı.

Olay, Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde voleybol antrenmanından evine dönen G.K adlı 12 yaşındaki bir kız çocuğu köpeklerin saldırısına uğradı. Saldırgan köpekler küçük kızı yere yıkarak boğazında yaklaşık 10 santim yırtık oluşturdular. Şans eseri olay yerinden geçen vatandaşlar G.K.'yı ölümden kurtardılar. G.K. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkeş Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

"HASTANEDE AMELİYATA ALINDI"

Çerkeş'te yapılan müdahalelerin ardından G. K., ambulansla Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi. Çankırı Devlet Hastanesinde ameliyata alınan G.K.'nın boğazındaki yırtık cerrahi operasyonla dikildi. Hayati tehlikesi bulunmayan G.K.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kızılcahamam ve çevre köylerden getirilip Işık Dağı'na bırakılan başıboş köpekler Çerkeş'i adeta istila etti. Çerkeş'te bir ay içerinde yaklaşık 10 kişi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

 
EtiketlerKÖPEKLERKÖPEKLER BUĞAZINI PARÇALADI
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Ümit

Öyle bir başlık atmışsınız ki sokak köpeklerini katlederler artık. Hayvan saldırıları insan saldırılarının 100 de biri değildir o çocuğa yazık Rabbim şifa versin lakin başlık çok kötü bu başlığı atanı düşünmeye davet ediyorum...

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