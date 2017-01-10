"Köpekbalığı" devri kapanıyor

Mitsubishi tarihiyle özdeşleşen modellerden biri olan Lancer'ın üretimi artık yapılmayacak. Otomobil üreticilerinin her geçen gün crossover segmentine ciddi yatırımlar yaparak Pazar payını artırdığı günümüzde diğer segmentlere olan ilginin azalması nedeniyle farklı arayışlara gidiliyor.
Nisan ayı içerisinde ciddi bir değer ve marka kaybı yaşayan Mitsubishi, Pazar payı daha geniş olan crossover segmenti üzerine yoğunlaşmak istiyor. Bu kapsamda ciddi bir planlama dönemine giren Mitsubishi, 1973 yılından bu yana kendisiyle özdeşleşmiş efsanesi model Lancer'den vazgeçmeye hazırlanıyor.
Mitsubishi Kuzey Amerika Başkanı Don Swearinge düzenlenen bir etkinlikte Lancer'in üretimini sonlandıracaklarını söyledi. Geçtiğimiz süreçte EVO ailesini de Final Edition adıyla son jenerasyon olarak sunulacağının sinyallerini veren marka için Lancer, artık rafa kaldırılmak üzere gün sayılan bir proje haline geldi. Swearinge, “2017 model yılı Lancer tarihinin sonu olacak. Şirketimiz büyüyen crossover pazarında yeni ürünler ortaya koyabilmek için kaynak yaratmak durumunda ve bu bağlamda yeni bir Lancer modeli planımız dahilinde bulunmuyor.” açıklamasında bulundu.
Mitsubishi Lancer özellikle Subaru Impreza ile birlikte otomobil tutkunlarının vazgeçilmez modelleri arasında yer almış fakat son dönemde şirketin geliştirme konusunda geri kaldığı için rekabette geri düşmüştü. Mitsubishi Lancer köpek balığına benzetilerek üretildiği için özellikle reklam filmlerinde “köpekbalığı karaya çıktı” sloganları ile tanıtılmıştı. 2016 Mitsubishi Lancer modeli ise 2015 Ekim ayında görücüye çıkmıştı.
(Yeni Şafak)