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''Köpek kokusunu almasın'' diye uyuşturucuya gres yağı sürmüşler

Adana'da durdurulan otomobilde yapılan aramada yakıt deposuna gizlenmiş 10 kilo 550 gram esrar ele geçirildi.

27 Ekim 2017 Cuma 11:23
''Köpek kokusunu almasın'' diye uyuşturucuya gres yağı sürmüşler

Adana'da polislerin barikat kurarak durdurduğu otomobilde narkotik dedektör köpeği kullanılarak yapılan aramada yakıt deposuna gizlenmiş gres yağıyla kaplı paketlerde 10 kilo 550 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınlarındaki polis kontrol noktasına yaklaşan otomobil, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak hızla yola devam etti.

Ekiplerin takip ettiği otomobil, D-400 karayoluna geçerek kaçışını sürdürdü. Güzergaha yönlendirilen ekiplerle oluşturulan barikat sayesinde durdurulan araçtaki S.A. (22) ve İ.B. (22) gözaltına alındı.

Araçta narkotik dedektör köpeği "Kanas"ı kullanarak detaylı arama yapan polis, otomobilin yakıt deposunda zulalanmış 18 pakette 10 kilo 550 gram esrar buldu.

Köpeğin uyuşturucuların kokusunu almaması için paketlere gres yağı sürüldüğü tespit edildi.

Üzerinden başkası adına düzenlenmiş kimlik çıkan şüpheli S.A'nın 6 ayrı suçtan, İ.B'nin ise hırsızlıktan arandığı belirlendi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 11:23
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