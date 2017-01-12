Köpek ısırmasında ne yapılır?

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Daha çok bacak ve kolda ısırma sonucu olan yara, ısırma şekline ve ısıran hayvanın büyüklüğüne göre daha büyük olup kol yada bacağın her iki yüzünde görülebilir.

Köpek ısırmalarında ilk akla gelecek durum kuduz tehlikesidir. Çünkü köpek salyası ile kuduz virüsünü dişleri ile açtığı yaradan vücuda verir.

Öncelikle bazen çok uzun bir süreden sonra da kuduzun belirtilerinin görülebileceğini unutmayın.

Eğer köpek kuduz ise 43 saat sonra kuduz belirtileri görülmeye başlar. Ağzını kapatmakta güçlük çeker. Kuyruğunu bacaklarının arasına alır, salyası akar, etrafına saldırır ve sudan korkar.

Köpeğin kuduz olup olmadığını anlamak için, 10 gün karantina uygulanır.

Köpeğin kimin olduğu, aşılı olup olmadığı saptanmalıdır.

Kuduz bir köpek ısırması varsa durum polise ve ilgili sağlık kuruluşuna haber verilmelidir.

Öncelikle köpek tutularak gözlem altına alınmalıdır.

Köpek ısırma, olayı sırasında, ya da karantina süresi içinde ölürse köpeğin başı antiseptik solüsyon ile ısıtılmış bir beze sarılarak ilgili laboratuvara gönderilmelidir.

Gerekirse hastanede tetanoza karşı aşı yapılmalıdır. Daha önce aşılanmamışsa tetanoz serumu uygulanmalıdır.

Isırılan kişiye karşı alınması gereken önlemler:



Her olasılığa karşı kuduz serumu ve aşısı yapılmalıdır.

Ayrıca kişinin yaranın üzerine temiz bir mendil kapatmanız gerekmektedir.

Köpeğin ağzında kuduzdan başka diğer hastalık yapan mikroplarında bulunabileceği düşünülerek yaraya hastanede pansuman yapılmalıdır.