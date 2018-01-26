Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Köpek havlamasından rahatsız olan yönetici ölüm saçtı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kavganın nedeni ise apartmanda köpek havlaması.

26 Ocak 2018 Cuma 11:18
Köpek havlamasından rahatsız olan yönetici ölüm saçtı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

ÖNCE TARTIŞTILAR

İddiaya göre, Güzelyalı Siteler Mahallesi Osmangazi Caddesi'ndeki bir apartmanın yöneticisi Hacı M.K. (38), gece saatlerinde köpeğinin havlayarak çevreye rahatsızlık vermesi nedeniyle bina sakini Hilmi Şen (55) ve damadı Ali Çelik (33) ile tartıştı.

İKİSİ DE KURTULAMADI

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Hacı M.K'nin silahla ateş açması sonucu Şen ve Çelik ile olay yerinde bulunan H.U. yaralandı.Şen, kaldırıldığı özel hastane, Çelik de Mudanya Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

H.U'nun Mudanya Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor. Zanlı Hacı M.K. gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 11:18
  1. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyanet'ten birlik beraberlik hutbesi
    1. Diyanet'ten birlik beraberlik hutbesi
    2. BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama..
    3. Trump düğmeye basıyor! Ortalığı..
    4. Temel liseler kapanıyor mu?
    5. Erdoğan: Buradan dünyaya ilan..
    6. O isim Afrin'e gitmek için dilekçe verdi
    7. ABD'ye rest çekildi: Masada olmazsınız
    8. Ünlü oyuncak devi 182 mağazasını..
    9. 3 ülkeden dünyaya Afrin mesajı! Dikkat..
    10. Bakın ne yapıyoruz... Teröristleri..
    11. Türkiye'yi karalayan HDP'li vekile..
    12. Afrin merkezde teröristbaşı posteri! O..
    13. Balık fiyatları cep yakıyor
    14. Teröristler cami basıp Kur'an-ı Kerim..
    15. Aranan eski yüzbaşı bakın nerede..
    16. Terör örgütü PYD Afrin'de camileri..
    17. Köpek havlamasından rahatsız olan..
    18. Hanım yap bir portakallı kahve,..
    19. Bakan Tüfenkci uyardı: Çok dikkatli..
    20. Trump'tan flaş açıklama: İsterseler..
    Eşi görülmemiş vurgun! 500 TIR büyükbaş hayvan çaldı
    Eşi görülmemiş vurgun! 500 TIR büyükbaş hayvan çaldı
    CHP'linin cehaleti çıldırttı! Canlı yayında rezil oldu
    CHP'linin cehaleti çıldırttı! Canlı yayında rezil oldu
    Rusya savaş uçağı satışını onayladı! ABD'den çok sert tepki
    Rusya savaş uçağı satışını onayladı! ABD'den çok sert tepki
    Müslüman olduğunu açıkladı
    Müslüman olduğunu açıkladı
    Afrin Harekatı teröristbaşını çıldırttı! İlk orada...
    Afrin Harekatı teröristbaşını çıldırttı! İlk orada...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Kimsenin bilmediği detayı açıkladı! Muazzam bir şey...
    Kimsenin bilmediği detayı açıkladı! Muazzam bir şey...
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye şaşırtan çağrı!
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye şaşırtan çağrı!