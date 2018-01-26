Köpek havlamasından rahatsız olan yönetici ölüm saçtı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kavganın nedeni ise apartmanda köpek havlaması.26 Ocak 2018 Cuma 11:18
Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
ÖNCE TARTIŞTILAR
İddiaya göre, Güzelyalı Siteler Mahallesi Osmangazi Caddesi'ndeki bir apartmanın yöneticisi Hacı M.K. (38), gece saatlerinde köpeğinin havlayarak çevreye rahatsızlık vermesi nedeniyle bina sakini Hilmi Şen (55) ve damadı Ali Çelik (33) ile tartıştı.
İKİSİ DE KURTULAMADI
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Hacı M.K'nin silahla ateş açması sonucu Şen ve Çelik ile olay yerinde bulunan H.U. yaralandı.Şen, kaldırıldığı özel hastane, Çelik de Mudanya Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
H.U'nun Mudanya Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor. Zanlı Hacı M.K. gözaltına alındı.