Köpek eti satışı yasaklandı... Karara uymayan restoranlar var!

Güney Kore Hükümeti Kış Olimpiyatları'nın açılışı nedeniyle restoranlarda köpek eti satışını yasakladı. Ancak bazı restoranlar satışların düşmesi nedeniyle bu karara uymadı. Güney Kore'nin Pyeongchang eyaletinde Kış Olimpiyatları'nın açılışında neredeyse köpek eti satılan bütün restorantlar hükümetin köpek eti servis edilmesi yasağını reddetti. Ülkede köpek etinin enerjiyi arttırdığına inanılırken Güney Korelilerin yılda 1 milyon köpek eti tükettiği belirtiliyor.

İKİ RESTORAN BU ÇAĞRIYA UYDU

Timeturk'ün haberine göre hayvan hakları eylemcileri ise başkent Seul'de gösteriler yaparak ve online bir dilekçe ile “2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları”nı eleştirdiler. Köpek eti tüketiminin yasaklanması için kampanyalarını arttırdılar.

TİKSİNDİRİCİ YİYECEK SINIFINDA

Köpek eti, Seul'de tıpkı yılan eti gibi resmi olarak “tiksindirici” sınıfına alındı ancak bu kabulün resmi yasal bir ayağı yok. Güney Koreli yetkililerin ise ülkedeki büyük etkinliklerde belirli aralıklarla lokantaları köpek eti satışını yasaklamaya ikna ettiği ifade edildi. Bu gelenek ise Güney Kore halkının köpekleri besin değil ev hayvanı olarak görmeyi benimsemeye başlamasıyla geriledi. Köpekleri yemek özellikle genç Güney Koreliler arasında bir çeşit tabu haline geldi.