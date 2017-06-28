Köpek dövüştüren şahıslara ceza!

Erzincan’da belirli zamanlarda köpek dövüştürdükleri görülen iki kişi e-mail ortamında Orman ve Su İşleri Bakanlığına şikâyet edildi. Bunun üzerine harekete geçen 13. Bölge Müdürlüğü ekipleri, iki kişinin köpek dövüştürdüğünü tespit etti. Şüpheli şahısların kimlik bilgileri ve adresleri kolluk kuvvetleri marifeti ile tespit edilerek, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 11. maddesinden toplam 5.504,00TL idari para cezası uygulandı.