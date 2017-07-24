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Köpek balığıyla yarış

Başarılı olimpik yüzücü Michael Phelps ‘Köpek Balığı Haftası' kapsamında köpek balığıyla yarıştı. Michael Phelps ile büyük beyaz köpek balığı arasında bir yüzme yarışı düzenlendi.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 18:58
Köpek balığıyla yarış

Discovery Channel'in 'Köpek Balığı Haftası' kapsamında Michael Phelps ile sanal köpek balığıyla yüzme yarışı hazırlandı. Hazırlık sırasında, köpek balığının 100 metreyi ne kadar hızla yüzebileceği analizleri yapıldı. Köpek balığının görüntüsü Phelps'in görüntüsünün üzerine yerleştirilerek yarış başlatıldı.

28 olimpiyat madalyası alan Michael Phelps köpek balığı karşısında şansı olamaması düşünülürken Phelps, köpek balına karşı yarışında 2 saniye farkla kaybetti.

 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 18:58
  1. Köpek Balığı Haftası
  2. Michael Phelps
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