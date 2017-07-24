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Köpek balığı ile yüzme yarışı yaptı!

Michael Phelps, Discovery Channel'in 'Köpek balığı haftası' kapsamında büyük beyaz köpekbalığıyla yüzme yarışı yaptı. Phelps'in sanal köpek balığıyla yüzme yarışı hazırlıkları sırasında ilk olarak köpek balığının 100 metreyi ne kadar hızlı yüzebileceğini anlamak üzere performans verileri analiz edildi. Daha sonra köpek balığı görüntüsü, okyanusta yüzen Phelps'in görüntülerinin üzerine bindirildi. Pek çok kişi 28 tane Olimpiyat madalyası bulunan Phelps'in köpek balığı karşısında bir şansı olmadığını düşünüyordu. Ancak Phelps, büyük beyaz köpek balığı simülasyonuyla yaptığı yarışı sadece iki saniye farkla kaybetti.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 15:37
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 15:37
  1. Michael Phelps
  2. köpek balığı haftası
  3. yarış
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