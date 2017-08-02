Köpeğe sarılarak uyuyan çocuk yürekleri burktu
İstanbul Beşiktaş’ta kaldırımda köpeğe sarılarak uyuyan çocuk yürekleri burktu. Cep telefonuna yansıyan görüntüler izleyenleri duygulandırdı.02 Ağustos 2017 Çarşamba 15:07
İstanbul Beşiktaş iskelesi karşısındaki otobüs duraklarının yanındaki kaldırımda köpeğe sarılarak uyuyan evsiz çocuk izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Yanlarından geçen vatandaşların arasında hiç kimseye aldırış etmeyen çocuk yürekleri burktu. Çocuğun sokak köpeğine sarılıp yattığı anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.