Köpeğe inanılmaz işkence! Bağırsaklarını tamamen...

İstanbul Karaköy'de iki kadın tarafından zayıflamış halde bulunan köpeğin işkenceye maruz kaldığı ve bu nedenle öldüğü iddia edildi.

Habertürk'te yer alan haberde sosyal medya paylaşımlarına yer verildi. Paylaşımlara göre; çok zayıflayan köpeğin dışkısını yapmaya çalışırken zorlandığını gören iki kadın tarafından uzun uğraşlar sonucu yakalanarak veterinere götürüldüğü belirtildi. Köpeği tedavi ettirebilmek için yardım isteyen iki kadın, belediyeden de bu konuda bir yardımın yapılmadığını iddia etti.

Kadınlar tarafından veterinere götürülen köpeğin röntgen sonuçlarında bağırsaklarının tamamen silikonla doldurulmuş olduğu görüldü. Silikon nedeniyle yemek yiyemeyen ve dışkı yapamayan köpek ameliyata alındı.