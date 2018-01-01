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Kopan elektrik telleri köpekleri telef etti
Mersin Mut'da, yağışlı ve rüzgarlı havada kopup düşen elektrik tellerindeki akıma kapılan 3 köpek telef oldu.
01 Ocak 2018 Pazartesi 17:09
Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 17:09
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