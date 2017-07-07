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Konyaspor’un yeni transferi Ezekiel, imza attı

Konyaspor transfer çalışmaları kapsamında geçtiğimiz sezon Al Arabi takımında forma giyen Imoh Ezekiel ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.

07 Temmuz 2017 Cuma 19:42
Konyaspor’un yeni transferi Ezekiel, imza attı

Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda yer alan idari binada gerçekleşen imza töreninde konuşan Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, “Bugün ailemize yeni bir futbolcu daha katılıyor. Daha önce Belçika’da Anderlecht ve Standart Liege gibi önemli takımlarda forma giymiş genç futbolcumuz Imoh Ezekiel ile 3 yıllığına anlaşmış bulunuyoruz. Yeni transferimiz forvet mevkisinde oynuyor. 23 yaşındaki futbolcumuzdan yeni sezonda beklentilerimiz bir hayli fazla. Yeniden Konya’ya ve Atiker Konyaspor ailesine hoş geldin diyor, sözleşmemizin her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Yeni transfer Imoh Ezekiel ise, “Burada kendimi kanıtlamak istiyorum. Konya’da bana bu bu şansı verdikleri için herkese çok teşekkür ediyorum. Beklentim takıma çok çabuk uyum sağlamak ve ne yapmamız gerekiyorsa, hedeflerimiz neyse en kısa zamanda onları gerçekleştirmek olacak. Taraftarlarımızı internette gördüm, gerçekten çok heyecanlandım ve onların o tutkusunu ve açlığı karşılamak için elimden gelen her şeyi yapacağımı bilmelerini isterim” şeklinde konuştu.

Daha önce Belçika’da önemli takımlarda başarılı bir performans sergileyen 1993 doğumlu Nijeryalı forvet oyuncusu Ezekiel Konyaspor’da 39 numaralı formayı giyecek.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 19:42
  1. Konya
  2. Belçika
  3. Nijerya
  4. Konyaspor
  5. Nijer
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