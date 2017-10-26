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Konyaspor'un yeni teknik direktörü açıklandı

Atiker Konyaspor, teknik direktörlük görevine Mehmet Özdilek'in getirildiğini açıkladı.

26 Ekim 2017 Perşembe 08:06
Konyaspor'un yeni teknik direktörü açıklandı

Atiker Konyaspor, teknik direktörlük görevine Mehmet Özdilek'in getirildiğini açıkladı. Mustafa Reşit Akçay ile yolların ayrılmasının ardından Konya ekibinde teknik direktör arayışı son buldu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Mehmet Özdilek ile her konuda anlaşıldığı, imza için Konya'ya geleceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Atiker Konyaspor Yönetim Kurulumuz Mustafa Reşit Akçay'dan boşalan teknik direktörlük görevine Mehmet Özdilek'i getirdi. Teknik direktör konusunda çalışmalarını titizliklikle sürdüren yönetim kurulumuz Ankara'da bir araya geldiği tecrübeli teknik direktör Mehmet Özdilek ile her konuda anlaştı. Görüşmeye Atiker Konyaspor'umuz adına başkan yardımcımız Ali Kaya, As başkanımız Mehmet Günbaş, Futbol Şube Sorumlumuz Fatih Tınmaz ve Yönetim Kurulu Üyemiz Ömer Zeren katıldı. Sayın hocamız bugün Konya'ya gelecek, kulübümüzle sözleşme imzalayacak ve akşamki antrenmanda takımımızın başında yer alacak."

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 08:06
  1. Mustafa Reşit Akçay
  2. Atiker Konyaspor
  3. Mehmet Özdilek
  • Fatih berberFatih berber1 sa önce
    Çok yanlış bir tercih sezon sonu yine hoca ararız.bence ömeroviçi takımın başına getirecek diler.
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