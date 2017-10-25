Konyaspor'un yeni hocası belli oldu

Hamza Hamzaoğlu ve Ertuğrul Sağlam gibi isimlerle yapılan görüşmelerde sonuç alamayan Atiker Konyaspor, Boşnak antrenör Fahrudin Omerovic'i takımın başına getirmek istiyor. Yeşil-beyazlı ekibin Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın yardımcısı olan Omerovic'in camiayı ve takımı yakından tanıması nedeniyle Boşnak antrenör ile çalışmak istiyor. Bu ihtimalin gerçekleşmesi için Aykut Kocaman'ın onayı gerekecek.

Atiker Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Yılmaz, bu sabah yaptığı açıklamada yeni teknik direktör için yönetim kurulu üyelerinin henüz raporlarını tamamlamadığını söyledi. Dün akşam yaptıkları toplantıda bazı isimlerin gündeme geldiğini ancak karar verilmediğini kaydeden Yılmaz, “Arkadaşlarımızın teknik direktör konusundaki raporları henüz bitmedi. Bugün de bir toplantımız olacak. Görüşmelerimiz devam ediyor. Sürpriz bir isim de olabilir” dedi.