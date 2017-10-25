Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Konyaspor'un yeni hocası belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, Fenerbahçe Teknik Direktör Yardımcısı Fahrudin Ömeroviç'le anlaştı.

25 Ekim 2017 Çarşamba 12:32
Konyaspor'un yeni hocası belli oldu

Hamza Hamzaoğlu ve Ertuğrul Sağlam gibi isimlerle yapılan görüşmelerde sonuç alamayan Atiker Konyaspor, Boşnak antrenör Fahrudin Omerovic'i takımın başına getirmek istiyor. Yeşil-beyazlı ekibin Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın yardımcısı olan Omerovic'in camiayı ve takımı yakından tanıması nedeniyle Boşnak antrenör ile çalışmak istiyor. Bu ihtimalin gerçekleşmesi için Aykut Kocaman'ın onayı gerekecek.

Atiker Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Yılmaz, bu sabah yaptığı açıklamada yeni teknik direktör için yönetim kurulu üyelerinin henüz raporlarını tamamlamadığını söyledi. Dün akşam yaptıkları toplantıda bazı isimlerin gündeme geldiğini ancak karar verilmediğini kaydeden Yılmaz, “Arkadaşlarımızın teknik direktör konusundaki raporları henüz bitmedi. Bugün de bir toplantımız olacak. Görüşmelerimiz devam ediyor. Sürpriz bir isim de olabilir” dedi.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 12:32
  1. Atiker Konyaspor
  2. Fatih Yılmaz
  3. Fahrudin Omerovic
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trakya'daki selin ardından Meteoroloji'den önemli uyarı
    1. Trakya'daki selin ardından..
    2. İşte Kut'ül Amare'nin ilk fragmanı!
    3. ABD'li temsilci ülkeden tahliye edildi
    4. Ukrayna'da patlama: Milletvekili..
    5. İşte kablosuz şarjı destekleyen..
    6. Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe oldu
    7. Diriliş Ertuğrul'da tüyleri diken..
    8. İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz..
    9. Trump yasağı kaldırdı, bir şart koştu!
    10. Galatasaray'da beraberdiler: Arda..
    11. 'Son gün İbrahim'e bebeğimizin..
    12. FETÖ sanığı: Ellerim kırılsaydı da..
    13. Real Madrid'den Elazığ'a!
    14. Gökçek AK Partililer ile vedalaştı
    15. Yok böyle damat: Düğüne katılan..
    16. Türk hackerlardan Belçika medyasına..
    17. İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz..
    18. Manchester United'dan TFF 1. Lig'e!
    19. Dinleyenlerin yüreklerini sızlatan..
    20. HSK'da 3 isim görevden alındı
    ABD konvoyuna saldırı çok sayıda ölü var
    ABD konvoyuna saldırı çok sayıda ölü var
    Kan terleyen genç kadın hastaneye kaldırıldı
    Kan terleyen genç kadın hastaneye kaldırıldı
    Salondaki ‘Başbakan Meral’ sloganlarına kızdı… Bakın nasıl karşı çıktı
    Salondaki ‘Başbakan Meral’ sloganlarına kızdı… Bakın nasıl karşı çıktı
    İbadi'den Türkiye'ye çağrı
    İbadi'den Türkiye'ye çağrı
    ''YKS İmam Hatiplileri mağdur edecek''
    ''YKS İmam Hatiplileri mağdur edecek''

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 25.10.2017
    AK Parti'de gece yarısı o kente atama
    AK Parti'de gece yarısı o kente atama
    Yeni torba yasasının içinde neler var?
    Yeni torba yasasının içinde neler var?