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Konyaspor'un yeni başkanı belli oldu!

Atiker Konyaspor'da Ahmet Şan'ın FETÖ'den ifade vermesinin ardından istifa etmesiyle boşalan başkanlık koltuğuna, yönetim kurulu kararıyla 2. başkan Fatih Yılmaz getirildi.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 12:10
Konyaspor'un yeni başkanı belli oldu!

Atiker Konyaspor'un resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim kurulumuz, sayın Ahmet Şan'ın istifa dilekçesinin kulübümüze ulaşması üzerine, kulüp tüzüğünün 31. maddesi gereğince 2. başkanımız Fatih Yılmaz başkanlığında olağanüstü toplanmıştır. Sayın Ahmet Şan'ın istifası yönetim kurulumuz tarafından görüşülerek kabul edilmiştir. İstifa sonucu boşalan yönetim kurulu üyeliğine tüzüğümüzün aynı maddesi gereği yedek yönetim kurulu üyelerimizden Memduh Abaz getirilmiştir. Görev süresi boyunca Atiker Konyaspor tarihinin en büyük başarılarının yaşandığı yönetim kurulumuz, uzun süredir yürüttüğü mali disiplin sayesinde ulaşılmış olan ekonomik yapının da bozulmaması adına, güçlü ve kararlı bir şekilde yoluna devam etme kararı almıştır. Aynı toplantıda 2. başkanımız Fatih Yılmaz, yönetim kurulumuz tarafından Konyaspor kulübü başkanı olarak seçilmiştir."

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 12:10
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